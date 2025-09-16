강원관광재단, 화천서 '별빛이 내리는 요가' 27일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 강원 야간관광 활성화를 위해 추진 중인 '별빛이 내리는 요가' 프로그램을 오는 27일 화천 거례리 사랑나무에서 50여 명의 참가자와 함께 개최한다고 16일 밝혔다.

'별빛이 내리는 요가' 포스터. 강원관광재단 제공

'별빛 요가'는 별빛 아래에서 요가와 명상을 통해 몸과 마음을 치유하고 자연과 교감하는 특별한 경험을 제공하는 프로그램이다. 참가자들은 화천 거례리 사랑나무가 지닌 신비로운 매력을 직접 느낄 수 있는 소중한 기회도 갖게 된다. 해가 지고 어둠이 깔린 자연 속에서 전문 요가 강사의 지도 아래 진행되며, 요가가 끝난 뒤에는 별을 보며 누워서 잔잔한 음악과 함께 호흡과 명상을 이어가며 긴장을 풀고 내면의 평화를 회복할 수 있다.

이번 행사는 참가자 개개인에게 집중할 수 있도록 소규모로 기획하여 편안하고 친밀한 분위기 속에서 요가를 즐길 수 있다. 이색적인 행사장 연출로 참가자들에게 더욱 소중한 추억을 만들어 줄 예정이다. 또한 요가 프로그램 외에도 나만의 무드등 만들기, 편백나무 아로마 체험을 함께 즐길 수 있어 건강한 여가 문화 조성과 더불어 가족 참가자들의 유대감을 높이는 데에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.

참가자 전원에게는 건강식품, 요가 양말, 감성적 분위기를 더해줄 조명 장미꽃과 화병, 지역특산품인 참기름, 커피 쿠폰 등 실용적이면서도 정성이 담긴 기념품을 제공하여 만족도를 보다 높일 예정이다. 화천지역상품권까지 함께 증정함으로써 단순한 참가 혜택을 넘어 지역 소비로 연계하여 지역경제 활성화에도 기여할 예정이다.

또한 대한민국 대표 여행·여가 플랫폼인 '여기어때'와의 협업을 통해 준비한 특별 굿즈를 참가자 전원에게 제공하며, 현장 이벤트를 통해 조명 장미꽃다발, 요가 매트 등 다양한 경품도 제공될 예정이다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "앞으로도 '별빛 요가'는 요가뿐만 아니라 자연과 문화를 조화시킨 야간 관광 프로그램으로, 참가자들의 몸과 마음을 풍성하게 채우는 특별한 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.





강원관광재단 누리집 내 공지사항을 통해 자세한 내용 확인 및 행사 사전 참가 신청이 가능하다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

