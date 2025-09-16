유가 하락에도 환율 상승에…수입 물가, 2개월 연속 오름세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)

수입 물가, 전월 대비 0.3% 상승

수출 물가도 0.7% 상승

수입 물가가 2개월 연속 올랐다. 수입 물가에 영향을 주는 국제유가가 하락했음에도 원·달러 환율이 1390원 가까이 오른 영향이다.

16일 한국은행이 발표한 '2025년 8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)'에 따르면 지난달 수입 물가(원화 기준)는 전월 대비 0.3% 상승했다. 전년 동월 대비로는 2.2% 내렸다.

국제유가 하락에도 불구하고 원·달러 환율이 오르면서 이같은 결과가 나왔다. 지난달 월평균 두바이유 가격은 배럴당 69.39달러로 전월 70.87달러 대비 2.1% 하락했다. 반면 원·달러 평균환율은 7월 1375.22원에서 8월 1389.66원으로 1.1% 상승했다.

용도별로는 원재료가 원유 등 광산품을 중심으로 전월 대비 0.4% 하락했다. 같은 기간 중간재는 컴퓨터·전자 및 광학기기, 화학제품 등이 오르며 0.5% 뛰었다. 자본재와 소비재는 각각 전월 대비 0.7% 상승했다. 환율 효과를 제외한 계약통화 기준 지난달 수입 물가는 전월 대비 0.6% 하락했다. 전년 동월 대비로는 4.8% 내렸다.

수입 물가가 두 달 연속 올랐지만 상승세는 이달 들어 다소 주춤해질 가능성이 있다고 내다봤다. 이문희 한은 경제통계1국 물가통계팀장은 "수출입물가는 국제유가와 원·달러 환율에 영향을 많이 받는데 이달 현재까지는 변동의 폭이 크게 나타나지 않고 있다"며 "두바이유 가격은 전월 대비 소폭 올랐고, 원·달러 환율은 전월 대비 보합을 나타내고 있다"고 짚었다. 다만 그는 "국내외 여건의 불확실성 역시 있기 때문에 조금 더 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

지난달 수출 물가는 원·달러 환율이 상승한 가운데 컴퓨터·전자 및 광학기기 등이 오르며 전월 대비 0.7% 올랐다. 전년 동월 대비로는 1.0% 내렸다. 품목별로는 농림수산품이 전월 대비 1.1% 상승했다. 공산품은 컴퓨터·전자 및 광학기기 등을 중심으로 0.7% 올랐다. 지난달 계약통화 기준 수출 물가는 전월 대비 0.3% 하락했다. 전년 동월 대비로는 3.7% 하락했다.

수출입 변동 상황을 보여주는 수출물량지수는 8월 지난해 같은 달 대비 5.4% 상승했다. 컴퓨터·전자 및 광학기기, 운송장비 등이 증가한 영향이다. 수출금액지수는 같은 기간 2.0% 올랐다. 수입물량지수는 컴퓨터·전자 및 광학기기, 광산품 등이 증가해 전년 동월 대비 2.2% 상승했다. 수입금액지수는 3.8% 하락했다.





8월 순상품교역조건지수는 수입 가격(-5.9%)이 수출 가격(-3.2%)보다 더 크게 내려 전년 동월 대비 2.9% 상승했다. 소득교역조건지수는 순상품교역조건지수(2.9%)와 수출물량지수(5.4%)가 모두 올라 8.5% 상승했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

