'나주 글로벌 에너지포럼 2025' 17~18일 개최

'DDD 에너지 전환' 주제 석학·기업·투자자 참여

노벨상 수상자 기조 강연 등 심도 있는 세션 진행

전남 나주시가 에너지와 인공지능(AI)의 융합이라는 세계적 흐름 속에서 대한민국 에너지 수도의 위상을 높이기 위한 '나주 글로벌 에너지포럼 2025'를 한국에너지공과대학교에서 개최한다.

나주시는 전라남도, 한국에너지공과대학교와 공동으로 준비한 '나주 글로벌 에너지포럼 2025(이하 포럼)'를 17일부터 18일까지 이틀간 한국에너지공과대학교에서 개최한다고 15일 밝혔다.

대한민국 에너지 수도를 표방하는 나주시는 지난해부터 이 포럼을 열어왔으며 기초지자체가 주관하는 국제행사임에도 세계적 석학과 글로벌 기업, 투자기관이 참여하는 드문 사례로 주목받고 있다.

올해 포럼의 주제는 'DDD 에너지 전환(분산, 직류, 디지털 AI)'으로 정부의 에너지 및 AI 정책 기조와 맞물려 글로벌 에너지 전환의 방향성과 미래 전략을 심도 있게 논의할 예정이다.

행사 첫날인 17일 오전 10시 개막식에서는 2010년 노벨물리학상을 수상한 그래핀 연구 권위자인 콘스탄틴 노보셀로프 싱가포르국립대 교수가 기조 연사로 나서 차세대 신소재의 AI 기반 설계와 에너지 산업 혁신을 전망한다.

같은 날 오후 2시 열리는 세션 1 'AI for Energy'에서는 신정규 래블업 대표가 기조 강연을 맡고 김성철 한전KDN 원장, 이효섭 인코어드테크놀로지스 부사장, 강명구 I-DEA 사무총장, 손경종 한국지능형사물인터넷협회 부회장, 마기평 두산디지털이노베이션 수석 등이 참여해 전력 거래 최적화, 차세대 전력망 운영, 글로벌 규제 대응, 신뢰할 수 있는 보안 및 디지털 인프라 구축 방안을 논의한다.

둘째 날인 18일 오전 10시에는 세션 2 'Business & Investment'가 열린다.

최종웅 인코어드테크놀로지스 대표와 강상구 나주시 부시장이 기업과 도시의 비전을 제시하고 브라이언 구, 아민 바드르 엘 딘, 제프 웡, 스티브 웨슬리 등 글로벌 투자 리더들이 온라인으로 참여해 실리콘밸리 최신 동향과 한미 협력 전략을 공유한다.

같은 날 오후 2시에는 세션 3 'Energy for AI'가 이어진다.

토마스 헬러 스탠퍼드대 교수가 기조 강연을 통해 COP30을 앞둔 탄소관리 전략을 발표하고 김용학 한전 에너지신기술연구소장, 진우삼 한국RE100위원회 위원장, 강남훈 한신대 명예교수, 김유신 전남에너지산업협회장, 크리스토퍼 데스마라이스 슈나이더일렉트릭 디렉터 등이 참여해 전력 시스템, 에너지 및 AI 융합, RE100 산업단지, 공동체 에너지 전환을 논의한다.

포럼은 학계와 산업계를 넘어 시민과도 소통한다.

17일 오후 6시에는 구독자 270만 명을 보유한 인기 과학 유튜브 채널 '과학을 보다'가 시민특강을 열어 "인류는 무한한 에너지를 얻을 수 있을까?", "전기가 끊기면 부르즈 할리파가 무너지는 이유" 등 흥미로운 주제로 700여 명의 시민, 학생과 만날 예정이다.

또 이번 포럼에서는 베트남 다낭시와 전남에너지산업협회 간 협약을 체결하고 시는 이를 바탕으로 글로벌 에너지 교류와 협력 프로젝트를 본격 추진할 계획이다.





윤병태 나주시장은 "에너지와 AI의 융합이라는 시대적 흐름 속에서 직류, 분산, 디지털 AI를 중심으로 나주가 만들어가는 에너지의 미래를 조망할 것"이라며 "이번 포럼이 대한민국의 새로운 성장 동력이자 나주가 대한민국 에너지 수도로 도약하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr

