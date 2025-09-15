'장외투쟁·지방선거' 포석…부산 찾은 장동혁 "李, 독재 생각 뿐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국힘 지도부 부산 찾아 민심 챙기기

"李, 해수부 이전 지방 장악 도구로 봐"

'아스팔트 우파'와 장외투쟁 군불 때기

국민의힘 지도부가 15일 부산에서 첫 현장 최고위원회의를 열고 이재명 정부와 더불어민주당을 향한 공세를 이어갔다. 부산 세계로교회 등 장외 보수세력과의 연대를 강화하며 장외투쟁 군불을 때는 동시에, 내년 지방선거 핵심 승부처인 부산 민심 다지기에 나선 것으로 해석된다.

국민의힘 장동혁 대표가 15일 부산 수영구 남천동 부산시당에서 열린 현장최고위원회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표는 이날 부산 수영구 국민의힘 부산광역시당에서 연 최고위원회의에서 "이재명 정권의 머릿속에는 민생도, 지역도 없다"며 "내란특별재판부를 만들어서 야당을 궤멸시키고 개혁을 가장한 개악으로 사법부를 흔들고, 지방행정 권력을 장악해 독재할 생각뿐"이라고 말했다.

장 대표는 "구속영장이 기각됐다고 국회와 정치 집단이 나서서 법원에 내란특별재판부를 설치하겠다는 발상은 북한이나 중국이 아니면 가능하지 않은 발상"이라고 강조했다. 또 사법부를 향해 "이재명 정부 들어 사법부가 권력 앞에 너무 쉽게 드러누웠기 때문에 지금 무도한 더불어민주당의 칼날이 사법부를 향하고 있는 것"이라며 "사법부 독립은 사법부 스스로 지켜야 한다"고 꼬집었다.

장 대표가 전날부터 1박2일 일정으로 부산을 찾은 것은 장외투쟁을 염두에 둔 것이란 분석이 나온다. 장 대표는 전날 대선 사전선거 운동 혐의 등으로 구속된 손현보 목사가 담임목사로 있는 세계로교회 예배에 참석했다. 손 목사는 개신교계 단체인 '세이브코리아'를 이끌며 윤석열 전 대통령의 탄핵 반대 집회를 주도했던 인물이다.

국민의힘 내부에선 민주당 주도 입법·개혁과 특검 수사가 이어질 경우 장외투쟁에 나서야 한다는 목소리가 점차 힘을 받고 있다. 오는 25일 본회의에서 민주당 주도로 검찰개혁을 포함한 정부조직법 개정안이 통과되고, 내란특별재판부 등 사법개혁까지 추진될 경우 다시 '아스팔트 우파'와 연대해 광장 투쟁에 나설 가능성이 거론된다.

특히 국민의힘은 정부·여당이 사법개혁을 추진하며 조희대 대법원장 사퇴까지 언급한 것은 선을 넘었다는 인식이다. 장 대표는 이날 대통령실이 여당의 조 대법원장 사퇴 요구에 '원칙적으로 공감한다'고 밝힌 것을 두고 "조 대법원장이 있는 자리는 조희대 개인의 자리가 아니라 대한민국 법치주의와 사법부 독립을 지켜내는 최후의 보루"라고 지적했다. 김재원 국민의힘 최고위원도 "(여당이) 조 대법원장을 직접 공격하고 나선 것은 집단 광기에 휩싸인 것"이라고 했다.

국민의힘 장동혁 대표가 14일 오전 부산 강서구 세계로교회 예배에 참석 하기 전 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

장 대표를 비롯한 국민의힘 지도부의 부산행은 내년 지방선거를 대비한 지역 민심 챙기기 목적도 있다. 부산은 현재 국민의힘 소속 박형준 시장이 재임 중이지만 최근 일부 여론조사에서 민주당 소속 전재수 해양수산부 장관이 오차범위 내에서 박 시장을 앞서는 것으로 나오는 등 내년 지방선거 결과를 섣불리 예측하기 힘든 상황이다.

내년 지방선거에 대표 자리를 건 장 대표로선 부산 승리가 필요하다. 장 대표는 "이재명 정권이 부산과 지역 균형 발전을 생각했다면 이번 정부조직 개편안에 해수부 위상과 기능을 강화하는 내용이 담겼어야 했지만 그런 내용은 단 한 줄도 없다"며 "해수부 이전을 부산 발전이나 균형발전 기회가 아니라 지방행정 권력 장악을 위한 도구로만 보는 것"이라고 비판했다.





장 대표는 "지지부진한 산업은행 이전은 물론이고 부산신항, 가덕도신공항 등 지역 인프라가 함께 뒷받침돼야 물류와 금융이 함께 하는 글로벌 해양 수도, 글로벌 허브 도시 부산의 꿈이 이뤄질 것"이라고 덧붙였다.





