혁신당, 조국 비대위 체제 첫 회의…내홍 수습 등 과제 산적

조국 조국혁신당 비상대책위원장은 15일 첫 비상대책위원회의에서 당내 성 비위·직장 내 괴롭힘 사건과 관련해 "당이 법률적 절차와 판단에 치중해 피해자 마음을 얻지 못했다는 비판을 겸허히 받아들인다. 저부터 통렬히 반성한다"면서 "다시 한번 피해자분들께 깊이 사과드린다"고 밝혔다. 그는 "소통과 치유, 통합 세 가지 원칙 위에서 공동체 마음을 모두 담아내는 그릇이 되겠다"며 "진심을 다해 국민 신뢰를 회복해 나갈 것"이라고 했다.

조국 조국혁신당 비상대책위원장(사진 가운데)이 15일 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

혁신당은 진정성 있는 피해자 지원의 일환으로 당내에서 피해자 실명 거론을 금지하기로 했다. 조 비대위원장은 "이는 피해자가 원하는 일"이라며 "이를 존중해야 하고, 일부 언론과 유튜브의 악의적인 보도도 용납하지 않겠다"고 했다.

이날 회의를 통해 조 비대위원장은 지난해 12월 대표직에서 물러난 뒤, 9달 만에 다시 당의 중심에서 이끌게 됐다. 조 비대위원장은 어수선해진 당 분위기를 수습하고, 신뢰 회복에 주력할 것으로 전망된다.





혁신당은 전날 조 비대위원장을 필두로 부위원장 2명, 위원 6명 등 총 9명으로 비대위 구성을 완료했다고 밝혔다. 비대위 부위원장으로는 엄규숙 전 청와대 여성가족비서관과 서왕진 당 원내대표가 활동한다. 비대위원으로는 김호범 고문, 이재원 사단법인 이음 대표, 우희종 여산생명재단이사장, 윤솔지 세월호 다큐멘터리 '침몰 10년, 제로썸' 제작자, 정한숙 당 대구시당 여성위원장 등 6명이 이름을 올렸다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

