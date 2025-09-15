두산로보틱스, 성남에 국내 최대 로봇 R&D 센터 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·휴머노이드 기술 개발 집중

전 토스증권 오창훈 CTO 영입

소프트웨어 역량도 강화 나서

두산로보틱스가 로봇 연구개발(R&D) 역량을 통합한 국내 최대 규모 연구 거점을 마련했다.

두산로보틱스는 경기 성남시 분당구에 약 2000평 규모의 '두산로보틱스 이노베이션 센터'를 열었다고 15일 밝혔다. 전체 임직원의 40%에 해당하는 80여명의 연구 인력이 상주해 지능형 로봇 솔루션, 휴머노이드, 로봇 하드웨어 고도화, 인공지능(AI)·소프트웨어 기술 개발을 추진한다.

새롭게 조성된 ‘두산로보틱스 이노베이션 센터’의 연구개발 인력들이 기술 및 제품에 대한 논의를 진행하고 있다. 두산로보틱스 제공

AD

센터에는 구동 모듈, 컨트롤러, 토크센서 등 핵심 부품 개발부터 AI 기반 모션 연구, 팔레타이징·용접 솔루션 개발, 품질 테스트까지 연구 자원이 집약됐다. 로봇 팔을 수천 번 반복 동작시키거나 극한 온·습도 환경에서 내구성을 시험하는 등 품질 검증 시스템도 갖췄다.

회사는 멀티암 동시제어, 충돌 회피, 장기 작업 수행 기술 등 지능형 로봇 솔루션과 실용적 휴머노이드 관련 기술도 개발할 계획이다.

AI와 소프트웨어 역량 강화를 위해 네이버·토스·토스증권 출신인 오창훈 전 토스증권 CTO를 전무로 영입했다. 오 전무는 지능형 로봇 학습환경과 핵심 로직 고도화를 이끌게 된다.





AD

김민표 두산로보틱스 대표는 "AI 혁신 선언 이후 전문인력 채용, 조직 개편, 미국 로봇 솔루션업체 인수, 이노베이션 센터 오픈 등 핵심 이니셔티브를 추진해왔다"며 "산업 데이터와 연구 인력을 기반으로 AI 기술을 고도화해 피지컬 AI 시대를 선도하겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>