산청군, '2026년 정부 예산안' 지역 현안사업 대거 반영

재난 안전·환경·관광 등 사업 탄력

호우 피해 항구복구 특교세도 확보



경남 산청군은 '2026년 정부 예산안'에 지역 내 현안 사업들이 대거 반영됐다고 15일 밝혔다.

이번 반영은 지난 2월부터 국비 확보 보고회를 열고 기획재정부 등 중앙부처와 국회를 꾸준히 방문해 사업의 필요성을 적극적으로 설명한 성과라는 분석이다.

이승화 산청군수 정태호 국회의원 면담 사진.

특히 재난 안전, 환경, 관광 등 다양한 신규사업이 반영돼 사업 추진에 속도가 붙게 됐다.

반영 신규사업으로는 ▲외정지구 농어촌마을 하수도 정비사업 3억원(총사업비 97억원) ▲주상지구 농어촌마을 하수도 정비사업 3억원(총사업비 67억원) ▲내대지구 농어촌마을 하수도 정비사업 3억원(총사업비 50억원) ▲대포지구 풍수해생활권 정비사업 7억원(총사업비 229억원) ▲소각시설 설치사업 3억원(총사업비 257억원) ▲생활자원 회수센터 설치사업 1억원(총사업비 71억원) ▲랜드마크 형 산림관광정원 조성사업 3억원(총사업비 180억원) ▲단 성 농기계임대사업소 증축사업 4억 5000만원(총사업비 25억원) ▲스마트빌리지 보급 및 확산사업 8억원(총사업비 11억원) 등 총사업비 987억원 규모다.

이와 함께 극한 호우 피해 항구복구 특별교부세 193억원을 추가 확보해 조속한 군민 일상 회복에 속도를 낸다.

산청군은 정부 공모사업과 총액배분 사업 등 국비가 확정되지 않은 사업에 대해서도 기재부와 국회의원 등과 협력해 확보에 총력을 기울인다는 방침이다.





이승화 군수는 "현재 가용 가용한 모든 행정력을 동원해 군민들이 하루빨리 일상으로 돌아오는 데 집중하고 있다"며 "앞으로도 보다 안전하고 쾌적한 생활 환경 조성을 위해 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

