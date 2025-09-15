미·중, 4차 무역 협상 첫날 종료…틱톡 매각·정상회담 등 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반도체 제재·펜타닐 단속 이견 속 협상 진행

APEC 계기 정상회담 사전 조율 전망도

미국과 중국이 14일(현지시간) 스페인 마드리드에서 열린 제4차 고위급 무역 협상의 첫날 회담을 마쳤다. 이날 협상에서는 중국계 동영상 공유 플랫폼 틱톡 매각 문제와 무역 현안 등이 집중적으로 논의됐다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관과 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 이날 마드리드에서 허리펑 중국 국무원 부총리와 만나 약 6시간 동안 협상을 진행했다. 양측은 15일 오전 협상을 재개할 예정이며, 이번 회담은 17일까지 이어질 것으로 전해졌다.

블룸버그 통신 등 외신에 따르면 양측은 이날 무역, 경제, 국가 안보 현안과 함께 틱톡의 미국 사업권 매각 문제를 다뤘다. 틱톡 매각이 미·중 무역 협상의 공식 의제로 오른 것은 이번이 처음이다. 앞서 미 의회는 지난해 4월 이른바 '틱톡 금지법'을 통과시켜 모기업 바이트댄스가 틱톡의 미국 사업권을 미 기업에 매각하도록 했다. 매각 시한은 당초 올해 1월19일이었으나, 도널드 트럼프 미 대통령이 세 차례 연장해 최종 시한은 오는 17일로 임박했다. 미·중 간 협상이 이어지고 있어 틱톡 매각 시한이 추가로 연장될 가능성이 예상된다.

이번 회담에서는 10월 말 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담 개최를 위한 사전 논의도 진행될 것으로 보인다. 다만 마약성 진통제인 펜타닐 단속 문제 등 핵심 쟁점에서 양측이 이견을 좁히지 못해 성사 여부는 불투명하다는 관측도 나온다. 미국은 중국이 펜타닐 유통 근절 조치를 취하면 대(對)중국 관세를 인하하겠다는 입장인 반면, 중국은 관세 인하가 먼저 이뤄져야 관련 조치가 가능하다고 맞서고 있다.

웬디 커틀러 아시아소사이어티정책연구소(ASPI) 부회장은 "트럼프와 시진핑이 한국 APEC 정상회의를 계기로 회동한다면 불과 6주가 남았다"며 "성과를 내려면 양국이 협의를 더욱 강화해야 한다"고 지적했다. 그는 "현안이 워낙 복잡하고 시 주석이 중국이 우위를 점하고 있다는 자신감을 점점 키워가는 만큼 정상회담의 성과물을 사전에 합의하기는 쉽지 않을 것"이라고 전망했다.

양측은 이번 협상에서 중국의 러시아산 원유 수입 문제도 논의할 예정이다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 13일 우크라이나 전쟁 종식을 압박하기 위해 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국에 러시아산 원유를 수입하는 중국 등에 고율 관세를 부과할 것을 촉구했다.

이번 회담은 반도체 제재를 둘러싼 미·중 양국의 신경전 속에 열렸다. 미 상무부는 지난 12일 중국 기업 23곳을 포함한 32개 반도체 업체를 수출 규제 명단에 추가했고, 중국 상무부는 다음 날 미국산 아날로그 집적회로(IC) 칩에 대한 반덤핑 조사를 시작했다.





미·중은 지난 5월 스위스 제네바, 6월 영국 런던, 7월 스웨덴 스톡홀름에서 세 차례 고위급 무역 협상을 열었으며 당시 협상을 통해 관세전쟁 휴전 기한을 오는 11월10일까지 연장하기로 했다. 이에 따라 양국은 관세율을 각각 115%포인트 낮춰 미국은 30%, 중국은 10%의 관세율을 상대국에 적용 중이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

