전공의 노조 공식 출범, 3000명 가입했다

전국 수련병원 전공의는 모두 1만305명

병원에서 전문의가 되기 위해 수련하는 전공의들의 노동조합이 14일 공식 출범했다. 전공의노조에는 이날 기준 약 3000명의 전공의가 가입했다. 현재 전국 수련병원 전공의는 모두 1만305명이다.

연합뉴스는 이날 전국전공의노동조합이 서울 용산구 대한의사협회 회관 지하 1층 대강당에서 발대식을 열었다고 보도했다. 전공의노조는 "혹사의 대를 끊고 무너지는 의료를 바로잡고자 노조를 설립했다"고 밝혔다.

14일 서울 용산구 대한의사협회에서 열린 전국전공의노동조합 출범식에서 유청준 위원장이 노조 깃발을 펄럭이고 있다. 2025.9.14 연합뉴스

초대 위원장은 유청준 대한전공의협의회(대전협) 비상대책위원(중앙대병원 전공의), 수석부위원장은 남기원 대전협 비대위원이 맡았다.

전공의노조는 ▲전공의의 정당한 권리와 인간다운 삶을 지키기 위해 싸울 것 ▲환자의 안전과 국민의 건강을 최우선의 가치로 삼을 것 ▲대한민국 의료의 지속 가능한 발전을 위해 사회와 책임을 나눌 것을 선언했다.

이들은 출범 선언문에서 "전공의들이 사명감으로 버텨온 현실은 근로기준법은 물론, 전공의 특별법조차 무시하는 근로환경과 교육권의 박탈이었다"며 "(전공의들이) 교육권과 인권이 박탈된 채 값싼 노동력으로 소모되는 것이 정당하냐"고 반문했다.

그러면서 "전공의에 대한 혹사와 인권 박탈을 대가로 유지되는 의료는 더 이상 유지될 수 없다"며 "우리는 더 이상 침묵 속에서 병원의 소모품이 되지 않을 것"이라고 밝혔다.

유청준 노조위원장은 취임사를 통해 "우리의 처우 개선만을 위한 조직이 아니라 환자 안전을 지키고 건강하고 지속가능한 의료시스템을 만드는 출발점이자 더 나은 의료를 만드는 첫걸음"이라며 "전공의의 노동 인권 보장이 곧 환자의 안전을 지키는 것"이라고 말했다.

14일 서울 용산구 대한의사협회에서 열린 전국전공의노동조합 출범식에서 유청준 위원장이 인사하고 있다. 2025.9.14 연합뉴스

앞서 지난 2006년 의사 노조 가운데 가장 먼저 직종별 노조인 '전공의노조'가 설립되기도 했지만, 중앙 단위 운영으로 실질적인 역할을 하지 못했고, 전공의들의 참여도 끌어내지 못하면서 이 노조는 사실상 '유명무실'한 조직이 됐다. 또 지난 2020년 단체행동 때도 노조를 설립하려는 시도가 있었으나 불발된 바 있다.





전공의노조는 향후 근로시간 단축, 수련환경 개선 등 전공의 처우 등과 관련해 정부 등과의 협상 역할을 할 예정이다. 지난 1일 출범 이후 이날 오후까지 전공의노조에 3000여명이 가입했다．





