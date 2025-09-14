대구 달서구, 205억 들여 '사회적경제지원센터' 건립…"창업부터 원스톱 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구 달서구(구청장 이태훈)는 지난 12일, 지역 사회적경제의 전진기지 역할을 수행할 '달서구 사회적경제지원센터' 개소식을 개최했다.

달서구는 대구 9개 구·군 중 유일하게 사회적경제지원센터를 건립·운영함으로써, 창업 지원부터 판로 확대, 네트워크 구축까지 원스톱 지원 체계를 본격화한다.

센터는 지역 실정에 맞는 정책모델 발굴, 중장기 발전전략 수립, 사회적경제 기업 간 네트워크 구축을 총괄한다. 더불어 입주 공간 제공, 교육·컨설팅, 디지털 콘텐츠 제작 지원 등을 통해 (예비)창업부터 성장 단계까지 기업을 체계적으로 지원한다.

사회적경제지원센터는 대구시 달서구 죽전동 도시재생 뉴딜사업의 일환으로 대구죽전행복주택과 함께 조성됐다.

총사업비 205억원, 부지면적 2445㎡, 연면적 4980㎡의 지상 7층 규모로, 1층은 주차장, 2층은 사회적경제지원센터, 3~7층은 행복주택 50호로 구성됐다.

센터는 입주사무실 6실(개별 5, 공유 1), 주민홍보관, 중·소회의실(교육장), 디지털 희망스튜디오, 희망카페 등으로 구성됐다.

입주사무실은 지난 4월 모집공고와 심사를 거쳐 9개 (예비)창업자(기업)가 선정돼 순차 입주 중이다.

주민홍보관은 사회적경제 소개 전시·영상·자료 제공과 함께 지역 우수기업의 제품·서비스 상설 전시를 통해 판로 확대와 브랜드 인지도 제고를 지원한다. 디지털 희망스튜디오는 제품 촬영, 콘텐츠 제작,라이브커머스 운영 등 신유통 채널 운영을 위한 다목적 공간으로 활용된다.

희망카페는 공개모집을 통해 선정된 대구달서지역자활센터가 운영하며, 주민홍보관·옥외정원과 연계한 열린 복합문화공간으로 운영될 예정이다.

달서구는 센터 내 교육장을 활용해 기업 성장단계 맞춤형 경쟁력 강화 프로그램, AI 전환 대비 역량 강화, 소셜임팩트 투자유치 컨설팅, 통합돌봄 우선 대응체계 연계 등 실무형 프로그램을 순차 추진, (예비)창업자의 시장 진입과 기존 기업의 자생력 강화를 뒷받침할 계획이다.





이태훈 대구 달서구청장은 "달서구 사회적경제지원센터가 사회적경제 활성화의 허브로서 창업부터 성장, 홍보, 네트워크 구축까지 원스톱 지원을 수행해 도시 활력 회복과 마을공동체 활성화를 이끄는 핵심 경제모델로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.





