"사상전향 강요당했다"며 소송 낸 출소 北 간첩, 2심도 패소

서울중앙지법, 원고 패소 판결

재판부 "전향 강요 근거 없어"

국가보안법 위반으로 5년간 복역한 북한 간첩이 출소 후 "국가가 사상 전향을 강요했다"며 소송을 제기했으나 1심에 이어 2심에서도 패소했다.

서울중앙지법 민사항소1-3부(최성수 임은하 김용두 부장판사)는 최근 A모씨가 국가를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 1심과 같이 원고 패소로 판결했다고 13일 연합뉴스가 보도했다.

A씨는 북한 정찰총국 소속으로 2011년 중국 위조 여권으로 국내에 침투해 간첩 활동을 하다 2016년 공안당국에 적발됐다. 이후 그는 국가보안법 위반 혐의로 징역 5년을 선고받고, 2021년 만기 출소했다. A씨는 출소한 해 청와대와 국가정보원에 "대한민국 국적을 부여해달라"는 민원을 제기했다. 이에 국정원은 "국적 취득 관련 지원을 받기 위해서는 전향 의사를 표시해 보호 결정을 받거나 직접 가정법원에 신청해 허가받아야 한다"고 회신했다.

이후 그는 서울가정법원에 '성과 본의 창설을 허가해달라'고 신청했고, 법원의 허가 결정을 거쳐 2023년 1월 주민등록증을 발급받았다. 하지만 A씨는 지난해 5월 "공무원들이 사상 전향을 강요했고, 전향해야만 주민등록, 주거, 직업 문제 등을 해결할 수 있다고 하면서 전향을 거부하는 나를 강제로 억류하는 등 기본권과 인권을 침해했다"고 주장하며 소송을 냈다. 그러면서 "주민등록증을 늦게 발급받아 경제활동이나 질병 치료를 제대로 할 수 없었고, 기초생활비조차 받지 못했다"며 8000만원의 손해배상 또한 요구했다.

1심은 "공무원들이 A씨에게 사상 전향을 강요하거나 이에 동조했다고 평가할 만한 구체적 사실이 없다"며 그의 주장을 받아들이지 않았다. 그러면서 "북한 이탈 주민이 국가의 지원을 받으려면 대한민국의 보호를 받으려는 의사를 표시해야 하는데, A씨는 의사를 표시하지 않았으며 북한으로 돌려보내달라고 요구했음을 스스로 인정하기도 한다"고 지적했다. 또 "공무원들이 주민등록증 발급 신청 절차 등을 안내할 직무상 의무를 부담한다고 볼 수도 없다"고 덧붙였다.





2심 재판부 또한 이러한 1심 판단이 정당하다며 항소를 기각했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

