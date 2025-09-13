'신비의 철새' 새 서식지 확인…재생에너지 산업계는 '난처'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지구상 100여마리 생존한 뿔제비갈매기

전남 영광군 육산도 이어 인근 무인도 둥지

현재 지구상에 남은 개체가 100여마리에 불과한 '신비의 철새' 뿔제비갈매기가 한국에 새로운 둥지를 튼 것으로 확인됐다.

뿔제비갈매기. 국립생태원

13일 연합뉴스는 뿔제비갈매기의 새로운 번식지가 지난해 5월 육산도 인근 섬에서 추가로 확인된 사실이 뒤늦게 알려졌다고 보도했다. 그간 확인된 번식지는 한국 전남 영광군 육산도와 중국 지우산섬·우즈산섬, 대만 마주섬·펑후섬 등 5곳에 그친다. 육산도에는 매년 6~8마리가 찾아왔었다.

그런데 2016년부터 산란기가 지났는데도 육산도에 찾아오던 개체 'K00'과 'K11' 부부가 보이지 않았다. 환경부 국립생태원, 경희대 한국조류연구소, 바닷새연구소 연구진은 육산도 인근 섬을 추적했고, 근처 무인도에서 해당 부부를 찾았다. 발견 당시 부부는 괭이갈매기 무리 속에서 알을 품고 있었으나, 번식에는 실패했다. 이 부부는 올해 육산도로 돌아가 둥지를 틀고 알을 부화하는 데 성공했다.

전남 영광군 육산도 인근 무인도에서 괭이갈매기 무리 속 포란 중인 뿔제비갈매기 부부. 국립생태원

새로운 뿔제비갈매기 번식지 발견 소식은 학계에는 기쁜 일이지만, 재생에너지 업계에는 예상하지 못한 변수가 됐다. 특히 9800억원을 들여 무인도 인근에 발전 용량 160㎿(메가와트) 규모 해상풍력발전단지를 지으려던 두산에너빌리티 자회사 두산지오솔루션은 난처한 상황이 됐다.

두산지오솔루션은 일단 사업을 그대로 추진하는 것은 바람직하지 않다고 판단해 지난해 11월 제출했던 환경영향평가서 본안을 철회했다. 환경영향평가서 본안 제출은 건설 착수 직전 단계로, 계획대로면 올해 첫 삽을 뜰 예정이었다. 대신 발전단지 규모를 축소하는 방안과 건설 예정지를 변경하는 방안 등 뿔제비갈매기 번식에 영향을 주지 않는 대안을 찾고 있는 것으로 알려졌다.

전문가들은 뿔제비갈매기 번식과 이동 경로 등을 모니터링해 발전사업자와 공유하면 재생에너지 사업과 생태계 보전이 함께 갈 수 있을 것이라고 제언했다.

한편 뿔제비갈매기는 세계자연보전연맹(IUCN)이 '위급종'으로 지정한 철새다. 위급종은 9단계의 IUCN 적색목록 분류 가운데 '절멸'과 '야생절멸'에 이어 3번째로 단기간 내 멸종할 가능성이 큰 종을 의미한다. 국내에선 2022년 1급 멸종위기 야생생물로 지정됐다. 1937년 멸종된 것으로 추정됐다가, 2000년 중국 남부 한 섬에서 4쌍이 발견돼 생존 사실이 알려졌다. 이후 복원사업이 진행돼 현재는 전세계에서 100마리 정도가 사는 것으로 추정된다.





지난 6월 국립호남권생물자원관과 국립생태원은 뿔제비갈매기 유전체 분석을 통해 약 11억7000만개의 염기서열을 염색체 단위로 확보했다고 밝혔다. 유전정보 확보는 종 생태를 파악하고 보존방안을 마련하는 핵심적인 단계다. 연구진은 확보된 유전정보를 토대로 체계적인 보전·복원 전략을 마련할 예정이다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

