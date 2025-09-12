[내일날씨] 전국 곳곳에 비…'최악 가뭄' 강릉도 최대 80㎜ 예보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

토요일인 13일에는 전국이 흐리고 곳곳에 비가 이어지겠다. 최악의 가뭄이 이어지고 있는 강릉에도 비 소식이 있으나 해갈에는 턱없이 모자란 30∼80㎜의 비가 예보됐다.

12∼13일 이틀간 예상 강수량은 경기남부, 충청권, 전북 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 수도권(경기남부 제외), 전남권, 경남권 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상)다.

일부 지역에서는 14일까지도 비가 계속되겠다. 강원 내륙 및 산지에 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 경북 중북부에 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 대구·경북 남부와 제주도(많은 곳 80㎜ 이상)에 20∼60㎜ 비가 예보됐으며 최악 가뭄을 겪는 강릉을 포함한 강원 동해안 지역에도 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) 비가 내리겠다.

짧은 시간에 강한 강수가 내리면서 계곡이나 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있으니 안전에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 20∼25도, 낮 최고기온은 23∼30도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다.





안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 1.0∼3.5m로 예측된다.





