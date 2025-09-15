동양저축은행, 차세대 여신관리시스템 '스텔라' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임선일 행장이 직접 “스텔라 시스템”에 대한 설명을 하고 있다.

동양저축은행(은행장 임선일)이 고객 편의 증진과 내부 업무 효율성 극대화를 목표로 차세대 여신관리시스템 '스텔라(STELLA)'를 성공적으로 구축하고 업권 관계자를 초대해 '스텔라 언팩 행사'를 개최했다.

이번에 새롭게 도입된 '스텔라' 시스템은 Smart(스마트한), Technology(기술 기반의), Efficient(효율적인), Lending(여신), Leading(선도적인), Automation(자동화 시스템)의 의미를 담고 있다.

기존 여신관리 프로세스를 전면 재구축해, 디지털 전환 시대에 맞는 빠르고 정확한 금융 서비스를 제공할 수 있도록 설계되었다. 시스템명 '스텔라'는 '별'을 의미하는 라틴어로, 금융의 길잡이 역할을 하겠다는 동양저축은행의 의지를 담고 있다.

주요 기능으로는 ▲자동심사 시스템 직장인과, 개인사업자 기반 신용평가가 시스템 구축으로 신속하고 정교한 심사 가능 ▲신청 정보 입수 및 등록 자동화로 고객 대출 신청 절차 간소화 ▲챗GPT 등 AI 기술을 활용한 여신 보고서 자동화로 업무 생산성 향상 등이 있다.

이를 통해 고객은 더욱 신속하게 대출 심사 결과를 받아볼 수 있으며, 직원들은 불필요한 서류 작업에서 벗어나 고객 상담 및 서비스에 집중할 수 있다는 것 또한 특징이다.

동양저축은행 임선일 행장은 "이번 '스텔라' 시스템 구축은 디지털 금융 경쟁력 강화를 위한 중요한 발걸음"이라며, "앞으로도 고객 중심의 혁신적인 금융 서비스를 지속적으로 선보이며, 빠르게 변화하는 금융 환경에 적극적으로 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.





동양저축은행은 차세대 여신관리시스템 '스텔라'를 상용화해, 저축은행을 포함한 금융회사에 공급할 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

