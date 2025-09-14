"긴 머리는 추가 비용"…커지는 미용료 부담[주머니톡]

(27)지난달 여성 커트 평균 1만9558원

미용사 직급·기장 따라 가격 천차만별

불경기 겹치자 미용업소 8229곳 폐업

전국 미용실 커트 평균 요금이 2만원에 육박하는 등 미용료가 꾸준히 오르면서 '셀프 미용' 트렌드가 확산하고 있다. 머리 기장이나 모발 손상 정도에 따라 추가 비용이 붙어 소비자 부담이 커진 데다, 불경기까지 겹친 영향이다. 이에 앞머리를 직접 자르거나 염색을 집에서 해결하는 등 스스로 머리를 손질하는 이들이 늘고 있다.

미용실 커트 평균 비용 2만원 육박…5년 만에 24% ↑

미용료가 높아지면서 소비자 부담이 커지고 있다. 픽사베이

14일 통계청에 따르면 지난달 미용료 소비자물가지수는 118.73(2020=100)으로 전년 동월 대비 3.5% 상승했다. 이는 같은 기간 전체 소비자물가 상승률(1.7%)의 2배를 웃도는 수준이다.

미용료 인상 흐름이 계속됨에 따라 여성 커트 평균 요금은 2만원에 근접했다. 한국소비자원 가격정보종합포털 '참가격' 집계 결과, 지난달 성인 여성 커트 평균 요금은 1만9558원이었다. 2020년 8월 요금(1만5789원)과 비교하면 5년 만에 23.9%나 오른 것이다. 지역별로는 인천이 2만5000원으로 가장 비쌌고, 전북은 1만5200원으로 가장 저렴해 두 지역 간 격차는 9800원에 달했다.

미용료가 꾸준히 오르면서 소비자들의 불만도 커지고 있다. 직장인 이선경씨(30)는 "볼륨매직을 받으러 가면 머릿결이 상했고 기장이 길다는 이유로 추가 요금이 붙어 보통 20만원 넘게 내야 한다"며 "미용실 가격도 부르는 게 값"이라고 했다. 이어 "미용실마다 서비스 가격이 천차만별이라 예상했던 것 보다 돈을 훨씬 많이 내는 경우가 많다"고 덧붙였다.

정부는 2013년부터 소비자 알 권리를 위해 '옥외가격 표시제'를 시행하고 있다. 이는 미용실 외부에 가격을 의무적으로 표시하도록 하고, 이를 어길 경우 최대 150만 원의 과태료를 부과하는 제도다. 그러나 시행 10년이 넘었음에도 실효성은 여전히 낮다는 지적이 많다. 영양제 추가나 기장에 따른 별도 비용이 붙어 실제 결제 금액이 예상보다 훨씬 높게 책정되는 경우가 많기 때문이다.

디자이너 직급에 따라 요금이 달라지는 구조도 문제로 꼽힌다. 직급이 높을수록 더 많은 비용을 내야 하지만, 펌이나 염색 과정의 상당 부분을 직급이 낮은 스태프가 담당해 소비자 불만이 크다.

미용실 가격 부담에 '셀프 미용' 트렌드 확산

상황이 이렇자 셀프 미용 트렌드가 확산하고 있다. 앞머리 커트나 새치염색처럼 간단한 시술은 미용실을 찾는 대신 집에서 직접 하는 것이 더 저렴하다는 이유에서다. 직장인 허모씨(30)는 "앞머리 커트만 해도 5000원 정도 하는데, 앞머리는 금방 자라 자주 잘라야 한다"며 "다이소에서 미용 가위를 사서 직접 자르는 게 훨씬 경제적"이라고 말했다.

유튜브나 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에서도 셀프 미용 영상을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 자르는 과정을 단계별로 보여주고, 초보자도 손쉽게 시도할 수 있다는 점을 부각하는 게 주된 내용이다. 특히 최근에는 뷰티 크리에이터뿐 아니라 일반인도 자신의 셀프 미용 경험을 공유하며 콘텐츠가 더욱 다양해지고 있다. 조회 수가 수백만 회에 달하는 영상도 적지 않다.

이 같은 흐름에 따라 올리브영과 다이소 등에서도 셀프 미용 제품군을 강화하고 있다. 현재 올리브영의 염색약·펌 카테고리에는 159개 상품이 올라와 있으며, 다이소에서도 34개의 관련 제품을 판매 중이다. 특히 셀프 염색 제품의 경우, 과거보다 색상 선택의 폭이 넓어지고 사용법이 간편해지면서 소비자 접근성도 한층 높아졌다.





한편 불경기와 셀프 미용 트렌드가 겹치면서 폐업을 선택하는 미용실도 늘고 있다. 행정안전부 지방행정인허가데이터에 따르면 올해 들어 지난달까지 폐업한 미용업소는 8229곳에 달했다. 미용업소 폐업 건수는 ▲2022년 1만1503건 ▲2023년 1만2646건 ▲2024년 1만3292건으로 해마다 증가세를 보이고 있다. 올해 역시 지금 이 속도대로라면 1만3000건 안팎에 이를 것으로 전망된다.





