유한재단, 북한 출생 대학생 대상 장학금 수여

총 5억 규모, 북한 출생 대학생 100명에 전달

유한재단은 12일 오전 서울 동작구 대방동 유한양행 대강당에서 '2025년도 북한 출생 대학생 장학금 수여식'을 갖고, 100명의 학생들에게 각 1년치 장학금 500만원을 수여했다. 북한 출생 장학생은 '북한이탈주민지원재단'을 통해 추천 선발된 100명의 대학생들이다.

유한재단과 유한양행 관계자들이 12일 오전 서울 동작구 대방동 유한양행 대강당에서 '2025년도 북한 출생 대학생 장학금 수여식'을 갖고 학생들과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 유한재단

이날 행사에는 원희목 유한재단 이사장, 최상후 유한학원 이사장, 조욱제 유한양행 대표이사 등 유한 관계자와 북한이탈주민지원재단 관계자, 장학금 수혜자 등이 참석했다.

원희목 유한재단 이사장은 인사말을 통해 "유한재단의 장학금은 유일한 박사님의 '기업의 이익은 사회에 환원한다'는 신념을 실천하기 위한 것"이라며 "유일한 박사께서 9살 때 미국에 건너가 낯선 땅에서 일하며 공부해 혼자 힘으로 기업을 설립했듯이, 학생 여러분들도 각자의 여건 속에서 삶을 개척하고 스스로의 능력을 키워 나감으로써 목표를 이뤄 나가야 한다"고 당부했다. 이어 "여러분이 유일한 정신을 마음에 간직하며 살아가고, 훗날 북한에 사는 동년배들에게도 큰 희망이 되기를 바란다"고 전했다.

유한양행 창업자인 고(故) 유일한 박사에 의해 설립된 유한재단은 선구적인 교육가로서 삶을 살아온 유일한 박사의 정신을 계승해, 지난 1970년 설립이래 올해까지 55년간 매년 대학생을 선발해 연인원 9500여명에게 장학금을 지급해왔다. 올해까지 지급된 장학금 총 규모는 340억원에 이른다.





유한재단은 2017년부터 북한 출생 대학생들의 안정적인 학업 기반을 위해 장학금을 수여하고 있다. 기존 유한재단 장학금과 더불어 북한 장학생 장학금 수여까지 더해져, 유한재단과 유일한 박사의 인재양성 의지가 그 의미를 더하고 있다.





