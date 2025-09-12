조국, 성비위 사건 가해자·2차 가해자 중징계 지시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당헌 당규 개정해 중징계 처분 근거 마련

악의적 언론 보도에도 적극 대응 주문

"모두의 치유"로 공동체 회복 강조

조국 조국혁신당 비상대책위원장은 12일 당내 발생한 성비위 사건과 2차 가해 방지 대책 마련을 지시했다.

혁신당은 이날 공지문을 통해 "(조 비대위원장은) 앞으로 피해자들에 대한 근거 없는 비난에 당이 단호하게 대처할 것을 당부하며, 2차 가해 행위는 피해자들의 온전한 피해 회복과 당이 건강한 공동체로 거듭나는 것을 방해하는 행위라는 점을 분명히 했다"고 전했다.

이에 따라 관련 문자 메시지를 모든 당원에 발송하고 비위 가해자는 물론 2차 가해 행위자에 대해서도 중징계 처분을 내리는 당헌 당규 개정안을 준비하도록 했다. 아울러 언론이나 유튜브 등의 악의적인 보도에 대해서도 적극 대응을 주문했다.

조 위원장은 이번 논란과 관련해 공동체의 회복을 강조했다. 혁신당은 "(조 위원장이) 피해자분들의 피해 회복을 중심으로 상처 입은 당원과 지지자까지 회복되는 '모두의 치유'로 나아가겠다는 각오"라며 "앞으로 공동체적 해결을 위한 다양한 조치를 실천하겠다고 밝혔다"고 알렸다.





이와 관련해 당은 조 비대위원장의 지시를 속도감 있게 준비하기로 했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

