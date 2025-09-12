민주 "국회 윤리위에 송언석 제소할 것…사실상 내란살인에 동조"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전현희 최고위원 "정치계서 영구 퇴출돼야"

김병주 최고위원 "도대체 사람이 할짓이냐"

더불어민주당은 12일 "오늘 송언석 국민의힘 원내대표를 국회 윤리특별위원회에 제소하고 국회의원 제명을 추진하겠다"고 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표(사진 오른쪽)가 11일 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. 김현민 기자

전현희 민주당 최고위원은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "사실상 내란 살인에 동조하는 역대급 망언을 내뱉은 송 원내대표는 국민의힘 지도부에서 물러나야 하는 것은 물론 대한민국 정치계에서 영구 퇴출당하여야 마땅하다"며 이같이 말했다.

전 최고위원은 "송 원내대표는 당장 국민과 민주당에 사과해야 한다"며 "계속 내란 정당의 길을 걷는 국민의힘은 스스로 위헌 정당 해산심판을 향해 달려가고 있음을 명심하기를 바란다"고 직격했다.

정청래 민주당 대표도 추가 발언을 통해 "송언석(국민의힘 원내대표)과 김재원(국민의힘 최고위원)의 망언을 듣고 보니 아직도 내란에 대한 생각을 떨쳐버리지 못하고, 내란과 절연하겠다는 의지가 보이지 않는 것이 삐쭉삐쭉 삐져나오고 있는 것이 아니냐는 생각이 들었다"며 "송 원내대표의 망언은 우리 민주당에서 결코 좌시하거나 유야무야 끝내지 않겠다"고 했다.

김병주 최고위원은 "송언석은 저주의 굿판을 멈추라"면서 "제1야당 원내대표라는 작자가 대한민국 대통령과 여당 대표에게 제발 죽으라고 저주를 퍼부었는데, 도대체 사람으로 할 짓이냐"고 비판했다. 그러면서 "정치는 사람이 해야 한다. 사람을 죽으라고 비는 금치산자는 정치는 물론 사회에서 격리해야 한다"면서 "죽음의 선무당 송언석이 자신의 죄를 모르고 끝까지 입을 봉한 채 버틴다면 국민을 대변하는 국회의 권능으로 반드시 제명해야 한다"고 일갈했다. 국민의힘을 향해서는 "장동혁 대표는 송언석 사망 저주에 사과하고, 원내대표 사퇴는 물론이고 즉각 출당시켜야 한다"고 덧붙였다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 최고위원회의 후 기자들과 만나 "우원식 국회의장도 강력한 메시지를 발신한 것을 보면 이 문제는 그냥 넘길 문제가 아니"라며 "민주당에서 결코 좌시할 수 없다. 오늘 윤리위에 제소할 것"이라고 했다.





앞서 송 원내대표는 지난 9일 정 대표의 국회 교섭단체 연설에서 "노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이재명도 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것"이라는 대목이 나오자 "제발 그리됐으면 좋았을 것"이라고 발언해 도마 위에 올랐다. 이를 두고 김재원 국민의힘 최고위원도 "송 원내대표에게 의원직 사퇴까지 요구하는 민주당의 처사는 매우 잘못된 것"이라고 두둔해 논란이 증폭됐다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

