에넥스, 2025 영동세계국악엑스포에 1500만원 후원

"영동과 함께 성장해온 기업으로서 의미 깊어"

에넥스는 다음 달 11일까지 충북 영동군에서 열리는 2025 영동세계국악엑스포의 성공적인 개최를 기원하며 후원금과 입장권 구매를 기탁했다고 12일 밝혔다.

11일 영동군청에서 열린 기탁식에는 정영철 영동군수, 김주환 에넥스 전무, 유동호 에넥스 황간공장 본부장 등 주요 관계자들이 참석했다.

에넥스와 영동군청 주요 관계자들이 11일 영동군청에서 열린 기탁식에서 기념사진을 찍고 있다. 에넥스

에넥스는 후원금 1000만원과 입장권 구매비 500만원을 전달하며, 국악의 본고장 영동에서 대한민국 최초로 개최되는 국악 엑스포의 성공을 함께 기원했다.

김주환 에넥스 전무는 "영동군 황간공장을 운영하며 지역사회와 오랜 시간 함께해온 에넥스로서, 이번 세계적 문화행사에 동참할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하고 문화·예술 발전을 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 했다.

정영철 영동군수는 "어려운 시기임에도 지역과 함께하는 기업의 후원에 깊이 감사드린다"며 "전 세계 관람객에게 감동을 전하는 문화 엑스포가 될 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 했다.

에넥스는 이번 국악엑스포 후원에 앞서, 지난해 강원도 평창에서 열린 '강원국제트리엔날레2024'에도 참여해 문화·예술 후원 활동을 이어왔다. 이번 기탁 역시 기업의 사회적 책임을 실천하고, 지역사회와 함께 성장하려는 노력의 일환이라는 점에서 의미가 깊다고 했다.





2025 영동세계국악엑스포는 '국악의 향기, 세계를 물들이다'를 주제로 영동 레인보우힐링관광지와 국악체험촌 일원에서 한 달간 개최된다. 국악의 전통과 현대적 감각이 어우러지는 다채로운 공연과 체험 프로그램이 마련돼 국내외 관람객들의 주목을 받고 있다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

