울진 관광 1000만 시대 성큼… 오션리조트 민간제안 공모 우수제안자 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 투자금액 4395억원 숙박시설 304실, 골프장 27홀 조성 제안

경북 울진군(군수 손병복)의 관광객 1000만 시대를 향한 발걸음을 본격화하고 있다.

군은 지난 9월 5일 '울진군 오션리조트와 골프장 개발사업' 민간제안공모에 대한 심사를 거쳐 우수제안자를 최종 선정했다.

이번 제안 공모는 지난 7월 8일부터 8월 21일까지 진행됐으며, 국내 금융사가 포함된 컨소시엄이 단독 참여했다.

접수된 제안서는 ①개발계획 ②재무계획 ③호텔 운영계획 ④공공기여 계획 등 평가 기준에 따라 심의위원회의 심의를 거쳐 민간제안공모'우수제안자'로 선정됐다.

우수제안자는 향후 민간사업자 선정 공모에 참여할 경우 총평가점수에 3%의 가산점을 부여받게 된다.

울진군은 오는 9월 중 민간사업자 선정 공모를 추진할 계획이다.

사업대상지는 근남면 산포리 697-4 일원 약 18만㎡, 매화면 오산리 산200번지 일원 약 134만㎡이다.

울진군 오션리조트와 골프장 개발사업 사업대상지.

AD

울진군 오션리조트와 골프장 개발사업 사업대상지.

이 부지에 필수시설로 '관광진흥법'에 따른 숙박시설 최소 300실, 골프장을 민자 개발하게 되며, 필수시설 외의 다른 시설도 자유롭게 계획하여 추진할 수 있다.

울진군은 이번 민자유치를 통해 관광객들이 오래 머물 수 있는 체류형 관광지 거점을 마련하고, 지역의 새로운 랜드마크로 육성하는 것을 목표로 하고 있다.

손병복 군수는 "이번 프로젝트는 울진관광 1000만 시대를 준비하는 핵심 사업으로, 투자 기업이 안정적으로 사업추진을 할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "이번 개발사업은 관광 인프라 확장뿐만 아니라 지역경제 활성화와 일자리 창출 등 지역 발전에도 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 전했다.





AD

아울러 "9월 중 실시되는 민간사업자 선정 공모에 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>