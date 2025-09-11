헥토그룹, 단체 헌혈로 소아암 어린이 돕는다…"Hecto& 캠페인 성료"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

헥토그룹이 임직원들과 함께하는 정기 헌혈 나눔 행사 '8th Hecto&(헥토앤드) 캠페인'을 성료했다고 11일 밝혔다. 이번 행사는 헥토그룹이 2022년부터 매년 두 차례 꾸준히 이어온 정기 헌혈 프로그램이다.

AD

헥토그룹은 매회 임직원들이 참여해 모은 헌혈증을 전량 한국소아암재단에 전달했다. 이 헌혈증은 소아암, 백혈병, 희귀 난치성 질환을 앓는 환아들의 치료 지원에 활용된다. 헥토그룹은 이를 통해 기업의 사회적 책임을 실천하고 생명 나눔 문화를 확산해 나가고 있다.

지난 2일부터 3일까지 진행된 이번 8번째 캠페인에도 임직원들의 적극적인 참여가 이어졌다. 헌혈에 동참한 임직원에게는 헥토헬스케어 김석진LAB(랩)의 건강기능식품과 배달 상품권, 간식 등을 제공해 감사의 뜻을 전했다.





AD

헥토그룹 관계자는 "헌혈은 한 사람의 작은 나눔이 소중한 생명을 살릴 수 있는 가장 실질적인 사회공헌활동"이라며 "앞으로도 헥토그룹은 정기적인 헌혈 캠페인과 다양한 사회공헌 프로그램을 통해 ESG 경영을 실천하고, 지역사회와 상생하는 기업으로 나아가겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>