한화파워시스템, '암모니아 가스터빈 개조 설계' ABS 기본승인 획득

가스텍 2025서 미국선급으로부터 인증

174K LNG운반선 적용 가능성 검증

100% 암모니아 추진 체계 본격화

한화파워시스템이 국제 전시회 가스텍 2025에서 미국선급협회(ABS)로부터 암모니아 연료 가스터빈 설계 기본승인을 받았다. 암모니아 추진 솔루션은 탄소중립 해운 전환을 앞당길 무탄소 추진 기술로 평가된다.

한화파워시스템은 174K(17만4000㎥급) 액화천연가스(LNG) 운반선을 대상으로 한 암모니아 연료 가스터빈 개조 설계에 대해 ABS로부터 기본승인(AiP·Approval in Principle)을 획득했다고 11일 밝혔다. 이번 성과는 지난달 13일 체결된 한화-ABS 공동 개발 프로젝트를 통해 단기간에 핵심 엔지니어링 설계와 안전성 검증을 완료하면서 도출됐다.

조슈아 디빈 ABS 글로벌해양사업개발 부사장(왼쪽)과 김형석 한화파워시스템 선박솔루션사업부장이 이탈리아 밀라노 가스텍 2025 현장에서 만나 기념 사진을 촬영하고 있다. 한화파워시스템

암모니아는 질소와 수소로만 구성돼 연소 과정에서 이산화탄소(CO₂)를 배출하지 않는 대체 연료다. 한화파워시스템은 점화용 파일럿 오일까지 쓰지 않는 100% 암모니아 추진체계를 독자 개발 중이다. 국제해사기구(IMO)가 '2050년 국제 해운 탄소중립' 목표를 내걸고 구체적인 환경 규제를 도입하는 상황에서, 암모니아 가스터빈은 "무탄소 해양시장 개척 기술"로 평가된다.

이번 기본승인은 ▲공정 흐름도 ▲운전·제어 철학 및 장비 리스트 ▲일반배치도 ▲기관실 배치도 ▲독성구역·감지·화재안전도면 등 국제 안전 기준 검토를 거쳐 발급됐다. 이는 대형 선박의 암모니아 연료 운항이 안전 기준을 충족함을 국제 선급을 통해 공식 확인한 것이자 상용화 가능성을 재확인한 의미가 있다.

한화파워시스템은 이번 성과를 계기로 LNG 운반선뿐 아니라 다양한 선종에 적용 가능한 암모니아 연료 전환형 개조 패키지를 선사에 제안하며 글로벌 탈탄소 시장 공략을 본격화할 계획이다.





김형석 한화파워시스템 선박솔루션사업부장은 "이번 기본승인은 암모니아 가스터빈 추진체계의 기술적·상업적 타당성을 입증한 성과"라며 "실선 적용과 상업 운항으로 이어지도록 선주와 조선소, 선급과 협력을 확대하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

