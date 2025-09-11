'트럼프 측근' 마이런 Fed 이사 인준안 상원 상임위 통과

도널드 트럼프 미국 대통령의 측근인 스티븐 마이런 미 연방준비제도(Fed) 이사 지명자의 인준안이 10일(현지시간) 미 상원 은행위원회를 통과했다고 뉴욕타임스(NYT) 등 외신이 보도했다. Fed 이사진을 측근으로 채우려는 트럼프 대통령의 시도가 한층 진전된 셈이다.
이날 표결에서 공화당 위원 13명이 전원 찬성하고, 민주당 위원 11명이 전원 반대했다.
상원이 이르면 오는 15일 본회의에서 인준안을 처리할 경우 마이런 지명자는 오는 16~17일 열리는 Fed의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 이사로 참석할 수 있게 된다. 임기는 앞서 사임한 아드리아나 쿠글러 Fed 이사의 잔여 임기인 내년 1월 31일까지다.
현재 백악관 경제자문위원회 위원장을 맡은 마이런 지명자는 Fed 이사가 될 경우 사임 대신 무급 휴직을 하겠다는 방침이다.
미 민주당은 마이런 지명자가 트럼프 대통령의 측근이라 그가 이사가 되면 Fed의 독립성이 약화하고 트럼프 행정부가 통화정책에 더 영향력을 발휘할 수 있다고 우려하고 있다.
트럼프 대통령은 Fed가 기준금리를 인하해야 한다고 주장하며 이를 따르지 않는 제롬 파월 Fed 의장을 거듭 비난하며 압박해왔다. 또 쿠글러 이사의 사임으로 생긴 공석에 마이런 지명자를 임명하고, 전임 조 바이든 행정부에서 임명된 리사 쿡 이사에겐 주택담보대출 사기 혐의로 해임을 통보했다. Fed에서 자신의 영향력을 강화하기 위해 이사진에 측근을 심으려는 시도로 풀이된다.
다만 전날 법원이 해임 중단 가처분 신청을 받아들이며 쿡 이사는 당분간 이사직을 유지한다. 이에 따라 쿡 이사도 이번 FOMC 회의에 참석할 가능성이 커졌다.
한편 트럼프 행정부 법무부가 이날 법원의 가처분 결정에 대해 항소하며 공방이 장기화할 전망이다. 법원은 트럼프 대통령이 해임 사유로 내세운 사기 혐의는 쿡 이사가 Fed 이사가 되기 전 일로, 해임 사유가 되지 않는다고 판단했다. 반면 트럼프 행정부는 대통령에게 해임 사유를 판단할 광범위한 권한이 있다고 맞서고 있다.
오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>