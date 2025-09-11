유원골프재단, 희망나무 장학제도 신설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

골프 유망주 선발 연간 1200만원 지원

장학생 김서아 하이트진로 챔피언십 출전

김영찬 이사장 "잠재력 있는 선수 적극 후원"

유원골프재단은 희망나무 장학제도를 신설했다고 11일 밝혔다.

유원골프재단 희망나무 장학제도는 1년간 전국 규모 대회 4회 이상 우승한 유망주를 대상으로 1년간 약 1200만원 장학금을 지원하는 사업이다. 올해 희망나무 장학생으로 선발된 김서아(13)는 지난해 제12회 골프존 MBN 꿈나무선수권대회, 제16회 박세리배 전국초등학생대회 등 전국 대회에서 8승을 거뒀다. 현재 대한골프협회 주니어 국가대표 상비군이다.

유원골프재단 희망나무 장학생인 김서아가 지난 7월 제9회 베어크리크배 아마추어골프선수권대회에서 준우승을 차지한 뒤 미소를 짓고 있다. 유원골프재단

AD

김서아는 지난 7월 제9회 베어크리크배 아마추어선수권대회에서 준우승했고, 이달 말 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 제25회 하이트진로 챔피언십에 초청 선수로 나간다. 김서아는 "제 가능성을 믿고 지원해 주셔서 감사드린다"면서 "우상인 리디아 고(뉴질랜드) 선수와 같은 골퍼가 될 수 있도록 앞으로도 최선을 다해 노력할 것"이라고 했다.





AD

유원골프재단은 지속적인 골프 꿈나무 지원 사업을 펼칠 계획이다. 골프존홀딩스, 골프존, 골프존커머스 등과 함께 그룹사 사회공헌 활동 '스윙유어드림'을 바탕으로 다양한 나눔 활동을 이어갈 예정이다. 김영찬 유원골프재단 이사장은 "앞으로도 잠재력 있는 선수들이 도전할 수 있는 기반을 만들기 위해 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>