양주시, 문화관광재단 설립 간담회 개최로 현장 소통 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강수현 시장 "양주시가 문화관광도시로 도약할 수 있도록 최선"

경기 양주시는 지난 9일 양주시종합관광안내센터 교육장에서 문화관광 기관·단체 관계자들과 함께 '양주문화관광재단 설립 민·관 소통 간담회'를 개최했다고 10일 밝혔다.

강수현 양주시장이 지난 9일 양주시종합관광안내센터 교육장에서 문화관광 기관·단체 관계자들과 함께 '양주문화관광재단 설립 민·관 소통 간담회'를 개최하고 있다. 양주시 제공

AD

이번 간담회에는 경기도 내 재단 대표이사 등 외부 전문가를 비롯해 관내 문화예술·관광·문화유산 관련 단체 관계자, 문화관광시설 대표 등 40여 명이 참석해 재단 설립 방향을 모색했다.

간담회에 앞서 강수현 시장은 의정부문화재단과 화성시문화관광재단 대표들과 차담회를 갖고 두 재단의 운영 사례와 성과를 청취했다.

강수현 시장은 환영 인사에서 "양주문화관광재단 출범을 앞두고 향후 역할과 과제에 대해 현장과 긴밀히 소통하며, 문화관광 분야 협력체계를 공고히 구축해 양주시가 문화관광도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김도웅 경제문화체육국장 주재로 진행된 자유토론에서는 박희성 의정부문화재단 대표이사와 김태동 화성시문화관광재단 문화정책팀장이 성공적인 재단 운영 사례를 소개하며 지역에서 재단이 수행할 역할과 기능에 대한 메시지를 전달했다.

또한 참석자들은 ▲전문인력 확보 ▲문화관광 콘텐츠 개발 ▲유관기관·단체 간 협력 강화 등 다양한 주제를 놓고 심도 있는 논의를 이어갔다.

양주시는 이번 간담회를 통해 수렴한 현장의 목소리를 설립 준비 과정에 적극 반영해 재단이 지역 문화관광의 컨트롤타워 역할을 수행할 수 있도록 체계적인 기반을 마련할 계획이다.

양주시 관계자는 "재단 출범을 앞두고 민·관이 함께 논의하는 뜻깊은 자리가 됐다"며 "앞으로도 다양한 의견을 지속적으로 수렴해 양주시 문화관광 발전을 위한 정책에 반영하겠다"고 밝혔다.





AD

한편, 양주시는 올해 안에 문화관광재단 설립을 위해 조례 제정을 준비하고 있으며, 제반 절차를 마무리해 오는 2026년 공식 출범을 목표로 하고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>