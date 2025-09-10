광주은행·금감원, 보이스피싱 피해 예방 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 세계양궁선수권 대회 결승 현장서

광주은행이 '광주 2025 현대세계양궁선수권대회' 결승전 현장에서 금융감독원 광주전남지원과 함께 보이스피싱 피해 예방 캠페인을 실시했다. 광주은행 제공

광주은행은 '광주 2025 현대세계양궁선수권대회' 결승전 현장에서 금융감독원 광주전남지원과 함께 보이스피싱 피해 예방 캠페인을 실시했다고 10일 밝혔다.

결승전이 열린 이 날은 국내외 관람객들이 대거 방문한 만큼, 광주은행과 금융감독원은 지역민과 관람객들을 대상으로 금융사기 피해 예방의 중요성을 알리고 안전한 금융 생활을 도모하기 위해 캠페인을 진행했다.

행사 현장에서는 양 기관이 홍보부스를 운영하며 ▲보이스피싱 피해 예방 수칙 안내 ▲이벤트 참여형 홍보 ▲기념품 및 리플렛 배포 등을 통해 방문객들의 자발적 참여를 유도했으며, 관람객들에게 직접 홍보 물품을 전달하며 가두캠페인을 전개해 보이스피싱 경각심을 높였다.

이번 캠페인은 보이스피싱3Go! (의심하Go! 전화Go! 확인하Go!) 라는 구호를 중심으로, 금융소비자 스스로가 보이스피싱 위험을 인지하고 적극적으로 대응할 수 있는 실천 수칙을 강조했다.





광주은행 김은호 부행장은 "보이스피싱 수법이 날로 교묘해져 피해가 늘고 있는 만큼, 이번 캠페인을 통해 금융사기에 대한 경각심을 높이고 지역민들의 안전한 금융 생활을 지원하고자 한다"며, "앞으로도 지역민의 소중한 자산을 지키기 위해 예방 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.





