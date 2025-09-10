국민성장펀드 100조→150조…李대통령 "대한민국 미래 만드는 초석될 것"

10일 국민성장펀드 국민보고대회 개최

이재명 대통령이 10일 서울 마포 프론트원에서 산업계, 창업·벤처업계, 금융권 참석자들과 함께 '국민성장펀드 국민보고대회 및 토론회'를 개최하고 다양한 현장의 목소리를 청취했다. 인공지능(AI), 로봇, 바이오, 반도체, 방산, 항공·우주와 같은 한국의 주력 첨단전략산업을 육성하고 지원하기 위한 방안을 마련하려는 일환으로 최근 K-제조업 현장을 둘러보는 등 새로운 성장 동력을 찾기 위해 속도를 내고있는 이 대통령의 민생·경제 행보다.

이날 국민보고대회는 우리나라 첨단전략산업을 이끄는 기업들뿐만 아니라 창업·벤처기업, 벤처캐피탈, 대학교 창업 동아리 및 미래꿈나무, 이세돌 교수, 신동식 회장 등 명사들까지 130여명이 참석했다. 본격적인 토론에 앞서, 금융위원회는 '국민성장펀드 조성 및 운용전략'을 발표했고, 이후 첨단전략산업 육성 전략, 창업·벤처생태계 활성화 등과 관련한 토론이 이뤄졌다.

이 대통령은 모두 발언에서 "미국, 중국 등 주요국이 첨단전략산업에 대한 국가적 지원을 확대하면서 세계는 '총성 없는 전쟁'을 벌이고 있다"며 "100조원으로 발표된 펀드 규모를 150조원 이상으로 확대하여 지원하겠다"고 말했다. 또한 이번에 출범하게 되는 '국민성장펀드'는 정체된 우리 산업에 활력을 불어넣어 국민과 정부와 경제계가 함께 대한민국 미래를 만드는 초석이 될 것이라고 강조하면서 "첨단전략산업의 성장 기회와 과실을 국민들과 공유해 나갈 것이다"라고 했다.

아울러 대기업 성장과 선진국 추격에 국가 자원이 집중적으로 투입되며 벤처·혁신기업 육성에 다소 부족한 면이 있었다면서 벤처 생태계를 활성화해야 한국 경제에 미래가 있을 것이라고 강조했다. 이 대통령은 "재정이 마중물이 되어 민간자금의 투자를 끌어내야 하며 생산적 금융으로 대전환하는 것이 중요하다"고 말했다.





한편 이번 국민보고대회에는 최태원 SK회장, 서정진 셀트리온 회장, 박승희 삼성전자 사장, 백준호 퓨리오사 AI 대표, 권용현 LG 유플러스 전무, 김동욱 현대자동차 부사장, 이종민 SKT 부사장, 박상진 신임 산업은행장 등이 참석했다. 이세돌 울산과학기술원 특임교수와 신동식 한국해사기술 회장도 함께했다. 정부에서는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 전재수 해양수산부 장관, 김경수 지방시대위원장, 권대영 금융위원회 부위원장, 이찬진 금융감독원장 등이 참석했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

