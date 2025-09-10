전주시, 12일 '드론축구월드컵' 개막식 티켓 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

티켓링크서 선착순 무료 예매

라이즈·아홉·아이칠린·김희재 등 공연

전북 전주시는 오는 12일 오후 7시부터 2025 전주드론축구월드컵의 개막식 입장권을 온라인 예매 플랫폼인 티켓링크를 통해 선착순 무료로 예매할 수 있다고 10일 밝혔다.

개막식 티켓은 선착순 무료 예매가 가능하지만, 발권 수수료는 신청자가 부담해야 한다. 사전 예매를 완료한 인원만 입장이 가능한 만큼, 대회에 관심 있는 시민과 관람객은 서둘러 예약해야 한다.

전주드론축구월드컵 개막식 티켓 예매 오픈 포스터. 전주시 제공

오는 25일부터 28일까지 전주국제드론스포츠센터 등 전주월드컵경기장 일원에서 펼쳐지는 이번 대회는 '드론축구, 하늘을 열고 세계를 잇다'라는 슬로건 아래 진행된다.

전 세계 32개국 선수단이 참가하는 글로벌 스포츠 이벤트인 이번 대회는 전주시와 국제드론축구연맹(FIDA), 국토교통부, 전북특별자치도가 공동으로 주최하며, 드론축구의 종주도시 전주에서 열리는 첫 번째 월드컵이다.

특히 첫날 오후 6시에 시작되는 개막식은 스포츠와 문화가 어우러진 특별 무대로 꾸며질 예정이다.

개막식에서는 세계 정상급 선수단의 입장을 시작으로, ▲개막선언 ▲선수단·심판대표 선서 ▲드론축구볼 퍼포먼스가 이어져 대회의 서막을 연다. 이어, 라이즈(RIIZE), 아홉(AHOF), 아이칠린(ICHILLIN'), 김희재 등 공연이 펼쳐질 예정이다.

노상흡 국제드론축구연맹 회장은 "제1회 드론축구월드컵 'FIDA World Cup Jeonju 2025'는 전주에서 시작된 신개념 드론 레포츠가 전 세계 30여 국으로 확대되고, 국제드론축구연맹이 소재한 전주로 초대하는 역사적인 행사이다"며 "이번 월드컵을 통해 드론축구가 K-콘텐츠로서 전 세계 무대에 우뚝 서는 출발점이 될 것으로 확신한다"고 말했다.





우범기 시장은 "2025 전주드론축구월드컵은 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 세계적인 축제이다"며 "많은 시민께서 현장을 찾아 박진감 넘치는 경기와 다채로운 공연을 함께 즐기며 전주의 특별한 매력을 만끽하시길 바란다"고 전했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

