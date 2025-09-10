본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

민경선 사장 "경기교통공사, 흑자 전환 넘어 미래 모빌리티 선도할 것"

이종구기자

입력2025.09.10 12:30

시계아이콘05분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

민경선 경기교통공사 사장 인터뷰
“적자 구조 극복…2024년 첫 흑자 달성
똑버스, 이제 경기도 교통의 대표 모델
7월 철도사업단 출범…직접 운영 준비 중
UAM·자율주행 등 미래 모빌리티도 선도”

"경기 도민의 이동권 보장과 공공성 강화를 동시에 실현하는 것이 공사의 존재 이유입니다."


민경선 경기교통공사 사장은 지난 8일 아시아경제와의 인터뷰에서 "1대 사장 사임으로 약 1년간 공백 상태였던 공사 조직을 안정시키고, '똑버스' 정식 사업화와 철도·항공·자율주행 등 미래 모빌리티 확장을 통해 공사의 정체성을 확립했다"며 이같이 말했다.

민경선 사장 "경기교통공사, 흑자 전환 넘어 미래 모빌리티 선도할 것" 민경선 경기교통공사 사장은 지난 8일 아시아경제와의 인터뷰에서 "경기 도민의 이동권 보장과 공공성 강화를 동시에 실현하는 것이 공사의 존재 이유"라고 밝히고 있다.
AD

민 사장은 "취임 당시 공사 내부는 이직률이 높고 소통이 부족한 조직문화가 자리 잡고 있었다"며 "직원들과의 공감 토크, 1대1 면담, 희망보직제 도입 등을 통해 조직 분위기를 개선하고 직원 만족도를 끌어올렸다"고 설명했다. 이어 "대외적으로는 '경기교통공사가 꼭 필요한가'라는 의문이 많았지만, 똑버스를 정식 사업으로 전환하고 시·군과 협력해 운행 지역을 확대하면서 도민 교통정책의 핵심축으로 자리 잡았다"고 강조했다.


그는 앞으로도 철도사업단 출범을 계기로 도봉산옥정선을 비롯한 주요 노선 직접 운영을 준비하고, 도심항공교통(UAM)과 자율주행 등 신교통수단을 선도해 경기도 교통의 미래를 열겠다는 포부를 밝혔다. 다음은 민경선 사장과의 일문일답.

.


- 취임 직후 가장 중점적으로 추진한 부분은 무엇인가.

"공사 2대 사장으로 취임했는데 경기교통공사는 신설기관이고 1대 사장이 1년 만에 사임하면서 약 1년간 사장직이 공백이었던 상황이라 무엇보다도 조직의 안정화가 가장 시급했다. 당시 내부적으로는 이직률이 높고 소통이 원활하지 않은 조직문화가 자리잡고 있었다. 이를 해결하기 위해 직원들의 애로사항을 직접 듣고 해결하는 소통 창구로 '공감 토크'를 매년 진행했고, 수시 1:1 면담, 팀별 간담회 등 복지 문제부터 업무 고충까지 최대한 의견을 수용하며 긍정적인 변화를 이끌어냈다. 또한 희망보직제를 도입해 직원들이 스스로 선호하고 역량 있는 분야에서 일할 수 있도록 인사이동을 했고, 부서 내 팀워크를 높이기 위한 다양한 활동도 지원했다. 이런 노력을 통해 업무 강도는 더 높아졌음에도 불구하고 현재는 이직률이 크게 낮아지고 직원들의 만족도 역시 향상되었다. 대외적으로는 당시 공사가 주로 공공버스 관리 위탁사업만을 운영하다 보니 "경기교통공사가 꼭 필요한가"라는 의문이 많았다. 이에 공사의 정체성을 확립하기 위해 취임 당시 시범 운행 중이던 '똑버스'를 정식 사업으로 전환하고, 시·군과 적극 협업해 운행 지역과 범위를 넓혔다. 덕분에 똑버스가 공사의 대표사업으로 자리잡을 수 있었고, 현재는 철도, 항공교통, 자율주행, ITS 등 다양한 교통 분야로 사업 영역을 확장하고 있다."


- 공사가 흑자 전환에 성공한 배경은 무엇인가.

"공사 설립 초기 자본금은 185억원이었지만, 만성적인 적자 탓에 자본 잠식 상태에 빠져 있었다. 당시에는 직원들조차 "월급을 못 받게 되는 것 아니냐"는 불안감과 위기의식이 조직 내 전반에 퍼져 있었다. 그 원인은 사업 위탁 수수료율이 0.3%로 다른 공공기관 위탁 사업 수수료율에 비해 지나치게 낮은 수준이라는 점이었다. 이에 지속적으로 도와 31개 시·군, 도의회에 문제를 제기하고 협의한 끝에, 현재 수수료율을 2.2%까지 상향 조정하였다. 또한, 내부적으로는 자체사업 안정화, 신규사업 진출, 경영효율화 등을 통해서 2024년에는 설립 이후 처음으로 47억 원의 당기순이익을 달성하며 재정적 안정화에 성공했다. 2025년에는 당기순이익이 더 늘어날 것으로 예상된다. 공사는 이렇게 확보한 재원을 교통융합타운 건립, 자체사업 확장 등을 통한 조직 안정화와 도민 교통 편의 증진을 위해 재투자해 공공성과 성장성을 동시에 강화해 나갈 계획이다."


- 경기교통공사의 대표 사업인 똑버스에 대해 설명해 달라.

"똑버스는 경기도 수요응답형 대중교통 서비스로 정해진 노선을 도는 기존 시내버스와 달리 노선 없이 승객이 앱으로 호출하는, 간단히 말해서 부르면 오는 버스다. 호출 방식도 간단하다. '똑타' 앱을 통해 승객이 출발지와 도착지를 입력하면 끝이고 앱 사용이 어려운 어르신들을 위해 전화 콜배치도 운영하고 있다. 똑버스는 기존 노선보다 더 많은 승·하차 지점을 설정해두고 인공지능 알고리즘이 가장 효율적인 경로를 제시하기에 기존 노선버스보다 더 빠르게 목적지에 도착할 수 있다. 이를 통해 동일 예산 대비 기존 노선버스보다 운영비를 절감하면서도 서비스 편의성을 높이는 성과를 거두고 있다. 실제 사례로, 안산 대부도에서 똑버스 4대를 운영했을 때와 노선버스 7대를 운영했을 때를 비교해보면 운송비용은 34%가 줄고 운행 범위는 45% 증가, 대기시간은 93%가 감소하는 결과가 도출되었다. 이천시에서도 적자 노선을 폐지하고 똑버스로 대체하면서 지자체 재정부담은 완화되고 교통 서비스 만족도는 증가하였다. 이처럼 똑버스는 인구감소 지역, 도심 외곽, 신도시 등 교통 취약지역 주민들에게 합리적인 예산으로 교통 편의를 증진시키면서 이미 없어서는 안 될 경기도 교통정책의 대표 모델로 자리매김했다. 현재 똑버스는 경기도 19개 시·군에서 280대가 운행 중이며 연내 20개 시·군에서 306대 운행으로 확대할 예정이다. 또한, 더 많은 시군에서 노선버스를 폐지하고 똑버스로 전환하도록 건의하고 있고, 공사는 이러한 흐름을 뒷받침해 도민들의 이동권 보장과 교통서비스 혁신을 동시에 달성해 나갈 계획이다."


- 똑버스뿐만 아니라 경기도 광역버스, 시내버스, 마을버스도 관리하고 있는데 어떻게 운영하는지

"경기교통공사는 버스 운송사업 전반을 공적으로 관리·지원하는 역할을 수행하고 있다. 재정지원을 통해 광역버스, 시내버스, 마을버스의 안정적 운행을 뒷받침하고 있으며, 투명한 운송비용 정산으로 공공성을 강화하고 차량관리를 통해 안전성과 편의성을 높이고 있다. 현재 경기교통공사는 광역버스 309개 노선(2944대 차량)과 시내버스 440개 노선(2623대 차량)을 관리하고 있고, 최근에는 이런 노하우를 바탕으로 용인시 마을버스 75개 노선(169대 차량)과 양주시 마을버스 10개 노선(15대 차량) 관리도 시작했다. 버스 공공관리제는 버스 노선을 지자체가 직접 설계하고, 공사가 이를 관리하는 방식으로 운영하고 있다. 이를 통해 민간 사업자의 자율적인 운행은 보장하면서도, 공공이 전체적인 틀을 관리해 서비스 안정성과 공공성을 함께 확보하고 있다. 경기도 공공관리제도는 100% 성과이윤 체계를 도입해 운송 서비스 수준 향상을 도모하고 성과 중심의 보상 구조를 마련함으로써 서비스 개선과 운영 효율성 향상이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하고 있다. 또한, 연 2회 안전장비와 편의장비를 점검하고 점검결과를 토대로 즉시 개선을 요청하여 승객들이 보다 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 노력하고 있다. 결국 경기교통공사의 버스 공공관리제도는 도민에게는 안정적이고 편리한 교통서비스를, 운송업체에는 성과 중심의 공정한 보상 체계를 제공하는 구조로 자리 잡아 가고 있으며, 앞으로도 투명성과 효율성을 기반으로 한 지속 가능한 대중교통 체계 확립에 주력할 예정이다."

민경선 사장 "경기교통공사, 흑자 전환 넘어 미래 모빌리티 선도할 것" 민경선 경기교통공사 사장은 지난 8일 똑버스에 대해 설명하고 있다.현재는 19개 시군에서 280대가 운행 중이고, 올해 안에 20개 시군 306대로 확대될 예정이다. 경기교통공사 제공

- 최근 철도사업단이 출범했는데, 주요 목표는 무엇인가.

" 철도사업은 경기교통공사 설립의 주된 이유라고 할 수 있을 만큼 공사에게는 중요한 사업이다. 현재 경기도 내 운영 중인 진접선, 별내선, 하남선, 김포 골드라인, 용인 에버라인, 의정부 경전철 등 경기도권 철도사업을 대부분 타 지자체의 교통공사와 민간회사가 위탁받아 운영하고 있는데, 이 경우 예산이 많이 투입되어야 한다는 점과 공공성과 안전성이 충분히 담보되지 않는 한계가 있다. 이에 따라 대도시권광역교통위원회(대광위)에서도 경기교통공사가 직접 운영할 수 있도록 지원을 하고 있으며, 이런 흐름 속에서 공사는 올해 7월 철도사업단을 출범하고, 8월에는 창단식을 개최하며 본격적인 철도 운영 전문역량 확보에 나섰다. 우선적인 목표는 현재 건설 중인 도봉산옥정선 운영권 확보이며, 이를 서울과 달리 경기도 실정에 맞는 적정한 운영 수수료율로 진행함으로써 합리적이고 지속 가능한 운영 구조를 마련할 계획이다. 도봉산옥정선을 시작으로 화성트램, 옥정포천선, 고양은평선 등 경기도 주요 철도사업을 공사가 직접 주도할 수 있도록 준비하고 있으며, 도민의 교통편의를 높이는 동시에 안정적이고 효율적인 철도 운영체계를 구축해 나갈 것이다. 애로사항이자 건의사항도 존재한다. 철도사업은 구조적으로 적자가 발생할 수밖에 없는데 소유권을 가진 시·군의 부담을 줄이기 위해서는 「경기도 철도사업 추진에 관한 조례」가 개정되어, 경기도가 운영 적자를 일부 보존·지원할 수 있는 근거가 마련되기를 바란다. 또한 현재의 위탁 방식은 운영 기간이 한정되어 있어 직원들의 고용 불안정과 고용 승계 문제를 피할 수 없다. 반면 직영 체제로 전환한다면 이러한 문제가 해소될 뿐만 아니라, 공사 내부에 철도사업 운영 노하우가 축적되어 향후 신규 철도사업들도 보다 빠르게 안정화할 수 있을 것이라고 생각한다."



- 미래 모빌리티에 대한 관심도 커지고 있는데 이와 관련하여 경기교통공사에서 준비하고 있는 것이 있다면

"최근 교통 분야의 가장 큰 화두는 드론택시로 불리는 UAM(도심항공교통)이다. GTX-A만 해도 2007년부터 논의가 시작되었지만 2025년이 되어서야 일부 구간이 운행을 개시했다. GTX-B나 C 역시 이와 같이 장기간이 소요될 것으로 예상되는 만큼, 당장 눈앞의 교통 불편을 해소할 새로운 대안이 필요한데 이 문제 해결의 실마리가 신교통수단인 UAM에 있다고 보고 있다. 향후 거점별 버티포트 인프라가 구축되면 교통의 패러다임 자체가 변화할 것이다. 정부는 2030년까지 수서·잠실·여의도·김포에 버티포트를 구축하고, 올해는 '킨텍스(고양) 김포공항 여의도공원', '잠실 수서역' 두 구간에서 실증 사업을 진행할 예정이다. 경기교통공사 역시 한서대학교와 컨소시엄을 구성해 '경기도 도심항공교통(UAM) 산업 기본구상 및 시범사업 추진계획 수립 연구용역'을 수행하고 있으며, 그 결과를 토대로 시군에 다양한 UAM 사업을 제안하고 추진할 계획이다. 이를 통해 경기도가 UAM 사업을 선도할 수 있도록 공사가 중심적 역할을 다할 것이다. 자율주행 역시 미래 모빌리티에서 중요한 축이다. 현재 교통사업 예산의 상당 부분이 인건비로 편성되어 있는데, 자율주행이 완성되면 예산 절감은 물론 ITS(지능형교통체계)와 연계하여 안전성과 효율성까지 높아질 것으로 기대된다. 실제로 성남시 판교에서 국내 최초 자율주행기술 탑재 대중교통으로 '판타G 버스' 실증사업을 운영하고 있다. 공사가 운영하는 똑버스도 향후에는 이처럼 자율주행 기술을 도입하여 교통 편의성과 안전성 증진은 물론 도내 교통취약지역 교통문제 해소에도 일조하여 지금보다 더 큰 성과를 이뤄낼 것이다."


- 남은 임기 동안의 목표는 무엇인가.


지금 뜨는 뉴스

AD

"크게 2가지 목표가 있다. 첫 번째 목표는 공사 사옥 건립 계획을 매듭짓는 것이다. 현재 사옥 마련 절차와 부지 확보를 위한 행정절차를 검토하고 있다. 빠르게 검토를 마치고 부지를 확보해 공사 사옥 건립의 기반을 만들 것이다. 두 번째 목표는 철도사업 구조적 안정화이다. '경기도 철도사업 추진에 관한 조례' 내에 철도사업 적자를 도가 보존해주는 내용이 추가되어 개정될 수 있도록 임기를 마칠 때까지 건의할 예정이다. 공사가 빠르게 성장하면서 다양한 사업을 통해 도민들의 교통 편의와 복지 증진에 기여했다고 생각한다. 하지만 현재에 만족하지 않고 계속해서 더 좋은 교통 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것이다. 도민분들께서 많은 관심과 응원을 보내주시면 더 열심히 노력해서 보답하겠다."




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1011:15
    "텍 붙여 비싸게…살 사람 줄섰다" 2000% 수익률, 마약보다 높아…2000조 암시장④
    "텍 붙여 비싸게…살 사람 줄섰다" 2000% 수익률, 마약보다 높아…2000조 암시장④

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

  • 25.09.0914:38
    김건희 샤넬백 40만원·고야드백 15만원…'짝퉁 성지' 불야성 이곳은
    김건희 샤넬백 40만원·고야드백 15만원…'짝퉁 성지' 불야성 이곳은

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.0907:40
    ③94% 중국산…유튜브·틱톡 타고 전 세계 확산
    ③94% 중국산…유튜브·틱톡 타고 전 세계 확산

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

  • 25.09.0907:11
    단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 880만원 나왔다 ②
    단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 880만원 나왔다 ②

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

  • 25.09.0907:10
    ①김건희 샤넬백 '40만원'…잠 못 든 욕망의 불야성[르포]
    ①김건희 샤넬백 '40만원'…잠 못 든 욕망의 불야성[르포]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
케데헌이 남긴 과제
  • 25.09.0107:02
    ⑥'더피' 닮은 까치호랑이 배지 주당 1000개만 생산…산업화·수출화 대책 시급
    ⑥'더피' 닮은 까치호랑이 배지 주당 1000개만 생산…산업화·수출화 대책 시급

    지난 7월 5억6000만원 매출을 기록한 국립중앙박물관 뮷즈(뮤지엄 굿즈) '까치호랑이 배지'는 지금 가장 구하기 힘든 인기 상품이다. 넷플릭스 오리지널 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)에 등장하는 캐릭터 '더피'를 연상케 하는 이 상품은 직원 수 2명에 불과한 소기업 '집현전'이 제작하고 있다. 글로벌 팬덤의 폭발적 관심이 쏠렸지만 주당 1000개 생산이 한계인 영세 구조 탓에 국내외 소비자 모두 없어서 못 사는 상황

  • 25.09.0107:01
    ⑤"K-콘텐츠 IP, 연관 산업 손잡고 영속성 확보"
    ⑤"K-콘텐츠 IP, 연관 산업 손잡고 영속성 확보"

    인기 웹소설이 웹툰으로, 나아가 드라마나 영화로 만들어지는 일이 빈번해질수록 콘텐츠 지식재산권(IP) 지속가능성은 더욱 중요해질 전망이다. 국내 IP 확장의 대표적인 성공 사례로 꼽히는 더핑크퐁컴퍼니의 '핑크퐁 아기상어'의 글로벌 확장은 10년이 지난 지금도 현재진행형이다. '아기상어 뚜루루뚜루~'로 시작하는 노래가 배경음악으로 활용된 '핑크퐁 아기상어 체조'는 현재 유튜브 누적 조회수 161억뷰로 전체 1위를 지키

  • 25.09.0107:00
    ④'멀티 IP' 전략 핵심축…웹툰 잡아라
    ④'멀티 IP' 전략 핵심축…웹툰 잡아라

    올해 극장에서 개봉한 영화 가운데 처음으로 500만명의 관객을 돌파한 '좀비딸'의 원작은 웹툰이다. 영화 순제작비는 110억원으로 알려져 있는데, 손익분기점은 220만명이었다. 개봉 일주일 만에 손익분기점을 달성한 데 이어 지금은 그 2배를 넘어서면서 흥행에 성공했다. 이윤창 작가가 2018년부터 3년간 연재한 작품을 영화로 만든 곳은 네이버웹툰의 영상제작 자회사 '스튜디오N'이다. 온라인동영상서비스(OTT)가 아닌 극장가로

  • 25.08.2908:50
    "겨울왕국으로 관광대국 만든 노르웨이, 콘텐츠 경쟁력으로 K파워 키워야"③
    "겨울왕국으로 관광대국 만든 노르웨이, 콘텐츠 경쟁력으로 K파워 키워야"③

    "2013년 만들어진 디즈니 영화 '겨울 왕국'이 전 세계에서 대흥행하면서 '프로즌 효과(겨울 왕국 효과)'가 발생, 노르웨이가 관광객 폭증으로 내년부터 급기야 관광세를 부과하기에 이르렀는데, 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 임팩트는 K콘텐츠는 물론 후방산업을 키울 수 있는 절호의 기회가 될 수 있다." 조영신 미디어산업평론가('애프터 넷플릭스' 저자)는 최근 아시아경제와의 인터뷰에서 "2017년 개

  • 25.08.2908:49
    삼성·LG, K콘텐츠 확산 통로…제2의 OTT 부상 FAST②
    삼성·LG, K콘텐츠 확산 통로…제2의 OTT 부상 FAST②

    전 세계인이 쓰고 있는 삼성·LG의 스마트TV가 K콘텐츠 유통 창구 역할을 톡톡히 하고 있다. K콘텐츠 훈풍을 타고 글로벌로 판매되는 스마트TV를 통해 다양한 콘텐츠와 서비스를 비용 없이 즐기는 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 서비스가 '제2의 온라인동영상서비스(OTT)'로 각광받고 있는 것이다. 29일 시장조사기관 옴디아가 예측한 올해 전 세계 FAST 시장 점유율을 보면 삼성의 FAST 서비스 '삼성 TV 플러스'는 13%를 차지해

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기