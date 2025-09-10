김어준 건드렸다가 악플 세례…곽상언 "특정인 비난없는데 유튜브 권력에 조종당하는 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정치는 '가치의 충돌' 되어야

'특정인 비난' 보이면 이미 유튜브 권력에 조종

곽상언(왼쪽) 더불어민주당 의원과 유튜버 김어준씨. 곽상언 페이스북 유튜브 김어준의뉴스공장

곽상언 더불어민주당 의원이 최근 논란이 되고 있는 자신의 글을 두고 특정인을 비난하는 내용이 없다며 어떤 이를 비난하는 것으로 읽었다면 이미 유튜브 권력이 조종당하고 있는 것이라고 반박했다.

응원도 많고 악플도 많아…누구 비난? 유튜브 권력에 조종당하는 것

지난 9일 곽상언 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "제 글을 많은 분들이 읽은 것으로 알고 있다. 많은 분들이 응원의 말씀을 주셨지만, 이와 동시에 비난의 행진도 많이 보인다"라며 운을 띄웠다.

곽 의원은 최근 유튜브 권력이 정치권력을 휘두르고 있으며, '지난해 9월부터 올해 8월까지 1년간 (뉴스공장에) 한 번도 출연하지 않은 (민주당) 의원은 65명에 불과했다'라는 언론보도를 인용해 그 65명 중 한명의 의원이 본인이라고 전했다. 또 "만일 이러한 유튜브 방송이 '유튜브 권력자'라면 저는 그분들께 머리를 조아리며 정치할 생각이 없다"라며 지적했다.

이어 유튜브 권력이 정치권력을 휘두르는 지금의 현실 정치는 본질적 위기 속에 있다고 전했다. 곽 의원은 "소위 진보 진영에서는 몇몇 유튜브 권력이 득세하고 있고, 소위 보수진영도 마찬가지"라며 "유튜브 권력은 정당정치에 개입하고 있고 휘두르고 있다. 지금 유튜브 권력은 '민주주의', '진보', '보수'라는 이름으로 스스로 신격화를 시도하고 있고 '종교적 권위'에 근접하고 있다"며 순기능은 소멸했고, 역기능이 압도적이라고 전했다.

정치는 '가치의 충돌'되어야…일부는 지위 위해 '유튜브 권력 편승'

곽 의원은 유튜브 권력이 정치권력을 휘두르는 현상을 정치적 문제로 보고 있다고 피력했다.

곽 의원은 "현상 한 복판에 있는 특정 개인을 문제의 근원이라고 보지 않지만, 특정 개인이 이런 현상을 유도했거나 그 현상에 편승해 정치적·경제적 이익을 보고 있다면 그 특정 개인에게 정치적 문제가 있는 것은 당연하다"라며 "(이는) 가치의 국면이 인격의 영역으로 이미 전환됐기 때문"이라고 밝혔다.





또 일부 정치인들이 적극 동의하지 않더라도 지위를 위해 유튜브 권력에 편승하고 있다고 전했다. 곽상언 의원은 "많은 정치인은 어쩔 수 없이 체념하며 동참하거나 방관하고 있다. 어느 국회의원이 저에 대해 전혀 다른 이야기를 하고 있다는 보도 또한 보았다"라며 "저는 그분이 그동안 얻은 정치적 이익을 지킬 필요가 있고 그래서 유튜브 권력에 충성하고 있다고 생각할 뿐이다. 국민에게 아무런 도움이 되지 않다"라며 안타깝다는 생각도 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

