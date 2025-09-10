'케이팝 데몬 헌터스' 12주째 질주…넷플릭스 역대 1위 굳히기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

누적 시청 수 3억 뷰 돌파 가능성도

애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 공개 12주 차에도 상승세를 이어가며 넷플릭스 역대 1위 콘텐츠 자리를 공고히 했다.

애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 스틸 컷

10일 넷플릭스 공식 사이트 '투둠'에 따르면 '케데헌'의 누적 시청 수는 2억9150만이다. 지난달 말 '오징어 게임' 시즌1과 '웬즈데이' 시즌1을 제치고 넷플릭스 역대 1위에 오른 데 이어 또다시 2540만 시청 수를 추가했다. 시청 수는 시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값이다.

넷플릭스 콘텐츠는 통상 공개 뒤 1~4주간 주목받다가 점차 시청 수가 떨어진다. '케데헌'은 지난 6월 20일 공개됐는데도 12주 연속 영어 영화 주간 순위 10위 안에 이름을 올리고 있다. 주간 시청 수도 2000만 대를 유지 중이다.





넷플릭스는 공개 뒤 91일간 누적 시청 수를 비교해 이용자가 가장 많이 본 영화와 쇼를 집계한다. '케데헌'은 아직 한 주 더 시청 수 지표를 쌓을 수 있어 최초로 누적 3억 뷰라는 상징적 기록을 세울 가능성도 있다.





