美 고용 91만명 하향 조정…Fed 금리 압박 가중

월간 일자리 증가폭 두배 감소

2000년 이후 최대 규모 하향

이달 말 금리 인하 가능성 시사

미국의 고용 사정이 당초 파악했던 것보다 좋지 않았다는 미 당국의 통계 수정 발표가 나왔다. 이번 일자리 증가 폭 하향 조정은 시장 예상보다 미국 고용시장이 훨씬 더 악화돼 있음을 보여준다. 고용 부진에 경기 둔화 우려까지 겹치면서 미국 연방준비제도(Fed)에 대한 금리 인하 압박은 한층 커질 것으로 예상된다.

로이터연합뉴스

미 노동부는 9일(현지시간) 지난 3월 기준 연간 비농업 일자리 증가 폭을 기존에 내놓았던 수치에서 91만1000명 하향 조정했다고 밝혔다. 이는 작년 4월부터 올해 3월까지 미국의 일자리 증가 폭이 종전에 발표된 수치보다 매달 약 7만6000명씩 적었다는 얘기다. 이에 따라 이 기간 월간 일자리 증가 폭은 종전 14만7000명에서 7만1000명으로 변경됐다. 이번 조정은 올해 3월 시기를 대상으로 한다는 점에서 현재 고용 사정 악화를 반영하는 것은 아니다. 다만 이러한 수정지표는 미국 고용 시장이 시장의 예상보다 훨씬 부진했음을 시사한다.

워싱턴포스트(WP)는 "이번 수정은 2000년 이후 최대 규모의 하향 조정이라는 점에서 주목된다"며 "이 데이터는 고용시장 약화를 더욱 명확하게 보여준다"고 해석했다. 파이낸셜타임스(FT) 역시 "이 같은 수정은 고용시장이 실제보다 훨씬 더 약했음을 보여주는 증거"라고 평가했다.

하지만 8월 일자리 증가 폭이 소폭에 그친 점을 고려하면 이 같은 하향 추세는 일자리 시장이 흔들리고 있다는 우려를 증폭시킬 수 있다. 월가에서 향후 고용시장 동향을 예의 주시하는 이유다. 살 과티에리 BMO캐피털마켓 수석 이코노미스트는 "이는 무역전쟁에 들어가기 전부터 고용 모멘텀이 이미 약화했음을 시사하며, 최근 지표는 그 이후 노동시장이 한층 더 위축됐음을 보여준다"고 지적했다.

경제 둔화 우려도 다시 고개를 들고 있다. 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)는 미국의 연간 고용 증가 폭이 대폭 하향 조정된 것과 관련해 "경제가 약해지고 있다고 본다"고 진단했다. 그는 CNBC 인터뷰에서 "다만 경기가 침체 국면으로 접어든 것인지, 단순한 둔화인지는 확신할 수 없다"며 "현재 미국 경제에는 상반된 요인들이 공존하고 있어 우리는 지켜볼 수밖에 없다"고 덧붙였다.

고용 지표 후퇴와 경기 둔화 리스크가 동시에 포착되면서 Fed에 대한 금리 인하 압박도 가중될 것으로 보인다. 마이클 제임스 로젠블랫증권 상무이사는 "고용 지표 수정은 Fed가 이달 말 금리 인하 사이클에 착수할 것이라는 전망을 뒷받침한다"며 "11일 발표될 소비자물가지수(CPI)가 변수로 작용하겠지만 노동시장 둔화는 금리 인하 가능성을 더욱 높이고 있다"고 말했다.





이런 흐름을 고려하면 금리 인하 속도가 빨라질 수 있다는 전망도 제기됐다. 제임스 나이틀리 ING 이코노미스트는 "Fed가 9월에 이어 10월과 오는 12월 회의에서도 추가 인하를 단행할 것"이라고 내다봤다. 김민영 기자





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

