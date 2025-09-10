[클릭 e종목]"KT, 해킹 의혹 무단결제 사건으로 단기 불확실성 확대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성증권은 10일 KT에 대해 "해킹 의혹 무단 소액결제 사건 발생으로 단기 불확실성이 확대될 가능성이 있다"고 분석했다. 투자의견 매수, 목표주가 6만9000원은 유지했다.

이날 최민하 삼성증권 연구원은 "정확한 피해 경로와 범행 수법 등이 확인되지 않았고 피해 지역이 확산되면서 우려가 커지고 있다. 단기 투자 심리 위축은 피하기 어려울 전망"이라며 이같이 밝혔다.

지난달 말부터 KT 고객을 중심으로 특정 지역에서 무단 소액결제 피해가 잇따라 발생하면서, KT는 지난 8일 한국인터넷진흥원에 사이버 침해사고를 신고했다.

최초 피해가 확인된 곳은 경기 광명과 서울 금천, 경기 부천 등 일부 지역이며, 지난달 27일 최초 사건이 접수된 이후 현재까지 79건의 신고가 접수됐다. 피해 규모는 광명 3800만원(61건), 금천 780만원(13건), 부천 411만원(5건)으로 파악됐다.

주로 새벽 시간대에 이용자도 모르게 모바일 상품권 구매 등이 이뤄지는 '휴대전화 소액결제 피해'가 발생했다. KT는 소액 결제 한도 축소, 소액결제 비정상 패턴 탐지 강화 등 고객 보호 조치를 시행했다.

단말기 기종, 개통 대리점, 이용자 연령, 사용 패턴 등에서 공통점이 발견되지 않은 것으로 알려졌다.





최 연구원은 "SK텔레콤 사례와는 다르게 실제 금전적 피해가 발생했기 때문에 향후 상황을 주시할 필요가 있다"며 "조사 결과와 추가 대응 여부가 이용자의 신뢰 회복과 비용 부담 등에 중요한 변수가 될 것"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

