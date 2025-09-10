원주시, 카카오와 전통시장 활성화 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

찾아가는 지역상권 활성화 사업(카카오 프로젝트 단골) 추진

강원도 원주시는 10일 오후 4시 30분 시청 7층 회의실에서 ㈜카카오와 '찾아가는 지역상권 활성화 사업(카카오 프로젝트 단골)' 업무협약을 체결한다.

원주시청 전경. 원주시 제공

이번 협약에는 (사)함께만드는세상, 소상공인시장진흥공단, 도래미시장 상인회, 자유시장 번영회, 문화의거리 상인회가 함께 참여한다.

협약을 통해 원주시를 비롯한 6개 기관·단체는 전통시장과 상점가 소상공인의 디지털 전환 지원과 지역 상권 활성화를 위해 상호 협력하기로 했다.

사업 대상은 자유시장, 도래미시장, 문화의거리 상점가 소상공인이며, 이들에게는 ▲카카오톡 채널을 통한 매장 홍보 및 고객 소통 ▲지역민 서포터즈를 활용한 일대일 맞춤형 교육 ▲라이브커머스를 통한 판매 지원 ▲상권별 홍보·행사 지원 등이 제공된다.





원강수 원주시장은 "이번 협약은 전통시장과 상점가가 시대 변화에 발맞춰 디지털 전환을 통해 새롭게 도약하는 출발점이 될 것"이라며 "원주시는 이번 사업이 최고의 성과를 거둘 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

