롯데마트, '초신선 페스타'…가을 먹거리 최대 60% 할인

상생 사과·배 최대 30% 저렴하게 판매

쌀 할인 확대 적용·수입 삼겹살 60% 할인 등

롯데마트는 11일부터 17일까지 '초신선 페스타'를 개최한다고 10일 밝혔다. 롯데마트는 이번 행사를 통해 초가을 제철 먹거리를 최대 60% 저렴하게 선보인다.

롯데마트 제타플렉스 잠실점 농산 매대 전경. 롯데마트 제공

먼저 추석을 앞두고 고객 수요가 집중되는 사과·배 물가 안정에 나선다. B+급 사과 200t과 배 50t의 물량을 공수해 '상생 과일' 행사를 진행한다. 크기가 작거나 미세한 상처가 있는 원물을 활용해 선보이며 사과는 12브릭스(Brix), 배는 11브릭스 이상의 당도 선별을 거쳐 맛과 영양은 일반 상품과 동일하다.

행사 가격은 기존 판매 상품 대비 최대 30%가량 저렴하다. '상생사과'(4~8입)는 14일까지 행사카드(롯데·신한·삼성카드) 구매 시 2000원 할인을 적용한 9990원에 제공한다. '상생배'(2~5입)는 17일까지 9990원에 맛볼 수 있다.

쌀은 전주 대비 할인 폭을 확대했다. 농림축산식품부와 함께 추진하는 물가 안정 대책의 일환으로, 대표 품목 '정갈한 쌀'(20㎏) 할인율을 기존 5%에서 8%로 상향 조정했다. 엘포인트 회원 누구나 6만원 미만인 5만9708원에 구매할 수 있다.

육류는 최대 60% 저렴하다. 11일에는 '꿀돼 삼겹살·목심(각 100g)'을 엘포인트 회원에게 60% 할인해 1인 1팩 한정 하루 특가 996원에 판매한다. '소냉장 찜갈비'(100g)는 14일까지 행사 카드 구매 시 반값 할인한 2390원에 제공한다. '소 LA식 갈비(1㎏)'는 엘포인트 회원에게 1만원 할인해 내놓는다.

인기 수산물과 즉석 조리식품은 직진가격에 선보인다. '완도 활전복'(마리·냉장·국산)'은 특대 2990원, 대 1990원에 판매한다. '국산 순살 갈치(400g)'는 9900원이다. 큰 초밥(20입)은 1만1990원에 제공하며, '온가족 자이언트 폭립(1팩)'은 1만9990원에 판매한다.





심영준 롯데마트·슈퍼 커머스마케팅 팀장은 "추석을 앞두고 장바구니 물가에 대한 소비자 부담이 큰 상황인 만큼 제철 신선식품 할인 행사를 준비했다"며 "상생 과일을 비롯해 다양한 핵심 먹거리를 저렴하게 제공해 민생 회복에 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 말했다





박재현 기자 now@asiae.co.kr

