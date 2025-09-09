고무보트 타고 제주도 몰래 들어온 중국인 "한국에 돈 벌러 왔다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“6명 돈 벌러 왔다” 진술

중국에서 고무보트를 타고 제주도로 밀입국한 중국인이 경찰에 붙잡혔다.

제주서부경찰은 "8일 저녁 6시30분께 제주 서귀포시의 한 모텔에서 40대 중국인 A씨를 출입국관리법 위반 혐의로 긴급체포해 조사하고 있다"고 9일 밝혔다. 경찰은 A씨와 함께 제주에 밀입국한 나머지 인원들을 쫓고 있다.

해경과 경찰 등 관계자들이 지난 8일 제주시 한경면 용수리 해안가에서 이날 오전 발견된 미확인 보트를 조사해 인양하려 하고 있다. 연합뉴스

AD

A씨는 "한국에서 돈을 벌기 위해 모두 6명이 브로커에게 수백만 원을 내고 밀입국했다. 제주도에 도착하자 뿔뿔이 흩어졌다"고 진술한 것으로 알려졌다. 조사 결과 A씨는 지난 2017년 10월 무사증을 통해 제주에 입도한 것으로 나타났다. 이어 불법 체류를 하다가 지난해 1월18일 자진신고해 중국으로 추방당했다.

지난 8일 오전 7시56분경 제주시 한경면 용수리 해안가에서 '미상 고무보트가 있다'는 신고가 경찰에 접수됐다. 인근 주민에 의해 발견됐을 당시 고무보트에는 승선원은 없었다. 보트에는 90마력 선외기와 전동추진기가 탑재돼 있었다.

고무보트에 유류통 20ℓ(초록색) 9개, 55ℓ ·25ℓ(빨간색) 각 1개 등 대량의 유류가 적재된 것이 확인돼 장거리 항해 가능성이 제기됐다. 일부 사용한 정황도 있었다. 해당 고무보트는 현장 조사 이후 인양됐다. 해경과 경찰, 군 방첩부대 등에서 합동조사를 벌이고 있다．

한편, 인천에서도 지난 3월 30마력 엔진이 설치된 고무보트를 타고 밀입국을 시도한 중국인 남녀 2명이 붙잡힌 바 있다.





AD

이들은 지난 3월 7일 오후 6시쯤 중국 산둥성 룽청시에서 고무보트를 타고 출항한 뒤 20시간에 걸쳐 234㎞를 항해해 이튿날 인천시 옹진군으로 밀입국을 시도한 것으로 알려졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>