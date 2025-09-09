정부·지자체 전산망 해킹 시도 '하루평균 323건'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 5년간 광주 2,775건·전남 4,441건

3건 중 1건은 미국·중국발 공격 확인

한병도 "선제 차단으로 리스크 최소화"

한병도 더불어민주당 의원.

대한민국 정부 전산망을 겨냥한 해킹 시도가 하루 평균 323건에 달하는 것으로 나타났다. 이는 약 4분30초마다 한 차례씩 해킹이 시도되는 셈이다.

9일 더불어민주당 한병도 의원(전북 익산을)이 행정안전부 국가정보자원관리원과 한국지역정보개발원으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 최근 5년간 정부 전산망 대상 해킹 시도는 총 55만100건에 이른다.

국가별로는 미국이 12만9,112건(23.5%)으로 가장 많았고, 중국이 7만496건(12.8%)으로 뒤를 이었다. 미·중 두 국가에서 이뤄지는 공격이 전체의 36.2%를 차지하는 것으로 집계됐다. 이어 한국 4만9,261건, 독일 2만7,792건, 인도 2만1,462건, 러시아 2만638건 순으로 조사됐다. 이와 관련, 행정안전부 관계자는 "공격 발원국은 우회 경로를 통해 실제 해커의 소재지와 다를 수 있다"고 설명했다.

공격 유형별로는 ▲정보유출 18만6,766건(34.0%) ▲시스템 권한 획득 12만2,339건(22.2%) ▲정보수집 11만739건(20.1%) ▲홈페이지 변조 6만5,545건(11.6%) 등으로, 탈취 및 침투형 공격이 전체의 절반 이상을 차지했다.

광역자치단체 전산망을 겨냥한 해킹 시도는 최근 5년간 5만7,060건이었다. 그 중 강원도가 8,676건으로 전체의 약 15.2%를 차지하며 단일 시·도 기준 최다 공격을 받았다. 이는 수도권(서울·경기·인천) 합계 9,928건에 근접한 수치다. 이어 ▲경남 5,493건 ▲경기 5,463건 ▲전남 4,441건 ▲대전 4,212건 순이었으며, ▲광주도 2,775건에 달하는 것으로 나타났다.

한 의원은 "사이버안보가 곧 국가안보이자 국민 안전이다"며 "매일 300건 넘는 해킹 시도는 우리나라가 사실상 사이버 전쟁 상황에 놓여있음을 보여준다"고 경고했다.





한 의원은 이어 "강원도 등 지자체가 수도권 못지않은 공격을 받고 있는 만큼 보안 인프라와 관제 체계의 지역 편차가 없도록 살펴야 한다"며 "고위험 유형을 정밀 분류해 선제적으로 차단하는 등 상시 모니터링을 강화해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

