한국 대학생 공교육비 OECD 평균보다 낮아…68.5% 수준

OECD 교육지표 2025 주요 결과

1인당 공교육비 지출 1만9805달러

대학 교육비, OECD 평균에 미달



한국 학생 1인당 공교육비 지출액이 1만9805달러로 경제협력개발기구(OECD) 평균을 웃도는 것으로 나타났다. 하지만 대학교육에 한해 OECD 평균보다 낮았다.

교육부와 한국교육개발연구원은 9일 OECD가 회원국 38개국과 비회원국 11개국을 조사해 만든 'OECD 교육지표 2025' 주요 결과를 분석해 발표했다.

조사 결과 2022년 우리나라의 학생 1인당 공교육비 지출액은 1만9805달러로 전년 대비 24.9% 증가했다. OECD평균인 1만5023달러보다도 높은 수준이다. 공교육비는 학부모가 사교육에 쓴 비용을 빼고 정부, 민간이 지출한 모든 공교육비를 의미한다.

OECD 교육지표 학생 1인당 공교육비 지출액 추이(2018~2022년). 교육부

교육 단계별로는 초등 1만9749달러, 중등 2만5267달러로 집계돼 모두 OECD 평균을 상회했다. 반면 대학(고등교육)의 경우 1만4695달러로 OECD 평균인 2만1444달러의 68% 수준에 그쳤다.

국내총생산(GDP) 대비 공교육비 비율 지표에서도 대학에 대한 투자가 부족한 현실이 드러났다. 2022년 우리나라 초등~고등교육 전 단계의 GDP 대비 공교육비 비율은 5.6%로 1년 사이 0.4%포인트 증가했다. OECD 평균인 4.7%보다 높았다. 그런데 고등교육에 대한 정부 재원은 0.6%로 OECD 평균(0.9%)에 미치지 못했다.

학교의 학급 당 학생 수는 감소하는 추세이지만, OECD 평균보다는 많은 것으로 조사됐다. 2023년 학급 당 학생 수는 초등학교 21.6명, 중학교 25.7명이며 OECD 평균은 각각 20.6명, 23.0명이다. 교사 1인당 학생 수는 초등학교 15.3명, 중학교 12.8명, 고등학교 10.5명으로 초등학교와 중학교에서 전년보다 0.4명, 0.3명씩 감소했다. 중·고등학교의 교사 1인당 학생 수는 OECD 평균보다 낮았다.

초임 교사의 급여는 3만7773달러로 OECD 평균(4만4465달러)보다 낮았다. 반면 15년차 및 최고호봉 교사의 법정급여는 6만5765달러, 10만4786달러로 OECD 평균보다 높았다.

국내 성인의 고등교육 이수율은 56.2%로 OECD 평균보다 높았다. 특히 만 25~64세 청년층의 고등교육 이수율은 70.6%로 OECD 국가 중 1위를 차지했다.

다만 교육단계별 고용률은 OECD 평균보다 낮았다. ▲고등학교 졸업 시 고용률 72.5% ▲전문대졸 78.6% ▲대졸 79.9%로 전 분야에서 OECD 평균 ▲고졸 77.6% ▲전문대졸 82.5% ▲대졸 85.9%보다 낮은 것으로 나타났다.

이 밖에도 2023년 우리나라 성인의 교육단계별 임금 격차는 1년 사이 증가했다. 2023년 고졸자의 임금을 100으로 환산했을 때 전문대졸 109.9%, 대학 132.5%, 석·박사 176.3%다. 2022년에는 전문대졸 109.2%, 대학 132.5%, 석·박사 176.0%였다.





이번 조사 결과는 OECD 홈페이지에 9월 중 탑재된다. 교육부와 한국교육개발원은 OECD 교육지표 2025 번역본을 12월 중 발간해 교육통계서비스 홈페이지에 공개할 계획이다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

