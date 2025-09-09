네이버는 '단골' 잡고, 컬리는 '플랫폼 손님' 늘린다(종합)

네이버·컬리, 프리미엄 장보기 서비스 '컬리N마트' 출시

네이버는 단골 강화·컬리는 고객층 확대

3분기 중 우버 택시와 멤버십 연계…파트너십 확대

네이버와 새벽배송 기업 컬리가 전략적 파트너십을 맺고 이용자 충성도를 높인다. 네이버는 상품 큐레이션과 물류 측면에서 경쟁력을 가진 컬리와 함께 '단골' 확보에 나선다. 컬리는 4000만 유저를 확보한 네이버를 통해 기존 컬리를 이용해보지 못한 새로운 고객층을 공략할 계획이다. 향후 네이버는 넷플릭스, 컬리에 이어 우버 택시와도 협업하는 등 파트너십을 확대해 나갈 예정이다.

네이버와 컬리는 9일 서울 종로구 종로플레이스에서 '네이버 커머스 밋업 위드 컬리' 행사를 열고 양사의 파트너십 계획을 발표했다. 현장에는 이윤숙 네이버 쇼핑사업 부문장, 정경화 네이버플러스 스토어 프로덕트 리더, 김슬아 컬리 대표 등이 참석했다.

이윤숙 네이버 쇼핑사업 부문장(왼쪽부터), 김슬아 컬리 대표, 정경화 네이버 네이버플러스스토어 프로덕트 리더가 9일 '네이버 커머스 밋업 위드 컬리' 행사에서 발언하고 있다. 네이버 제공

앞서 네이버와 컬리는 지난 5일 온라인 장보기 서비스 '컬리N마트'를 론칭했다. 컬리N마트에서는 네이버 스마트스토어의 인기 상품과 컬리의 신선식품을 새벽배송을 통해 받을 수 있다. 네이버플러스 멤버십 회원은 2만원 이상 구매 시 무료 배송을 받을 수 있다. 또 컬리의 물류 자회사 컬리넥스트마일이 이달 초부터 네이버 풀필먼트 얼라이언스(NFA)에 합류하면서 스마트스토어 상품의 새벽배송도 진행된다.

컬리는 이번 서비스 론칭을 위해 상품 구성을 네이버 사용자에 맞춰 기획했다. 두 플랫폼에서 사용자들의 구매 빈도와 선호도가 높은 장보기상품을 엄선해 판매한다. 컬리의 프리미엄 상품과 자체 브랜드(PB) 상품, 신선식품, 생필품 등이 입점했다.

김슬아 대표는 이날 설명회에서 "컬리 최초의 외부 플랫폼 진출로 더 큰 성장을 위한 기회라고 생각한다"며 "기존 컬리의 엄선된 상품군과 함께 네이버의 고객군에 맞는 대중적이고 친숙한 상품까지 제공하겠다"고 말했다. 이어 "컬리에 대해 내가 쓰기 어려운 서비스라고 느끼는 유저분들이 많았는데, 이번 서비스를 통해 '생각보다 싸고 생각보다 괜찮았다'는 평가를 받고 있다"며 "컬리가 좋은 가격에 PB 상품들을 제공하고 있다는 것을 네이버를 통해 발견하고 계신 점을 긍정적으로 본다"고 말했다.

네이버는 '단골' 확보·컬리는 '새 고객층' 확대…네이버, 3분기 '우버 택시'와 협업

네이버는 커머스 사업을 통해 '단골력'을 확보하겠다는 계획이다. 단골력이란 엄선된 상품과 브랜드를 네이버 쇼핑 플랫폼에 입점시켜 재구매율과 반복구매율을 높이는 것을 뜻한다. 이윤숙 네이버 쇼핑사업 부문장은 "네이버는 컬리와 협업을 통해 그간 상대적으로 부족했던 신선식품 DB와 프리미엄 장보기, 새벽배송 측면에서 사용자에게 안정적이고 일관된 장보기 경험을 줄 수 있을 것"이라며 "앞으로도 OTT, 그로서리, 모빌리티 등 사용자 단골력을 중심으로 생활 밀착형 분야에서 리더십과 로열티를 가진 파트너 중심으로 협업을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

향후 네이버는 단골력 강화를 위해 인공지능(AI) 기술을 고도화할 예정이다. 이날 정 리더는 "네이버가 자산으로 가진 블로그, 카페 등의 콘텐츠를 상품 추천과 연계할 것"이라며 "향후 생성형 AI를 활용한 'AI 쇼핑 에이전트 서비스'를 출시할 예정"이라고 귀띔했다.

이날 네이버는 3분기 중 우버 택시와의 전략적 파트너십 계획도 공유했다. 이날 네이버는 콘텐츠 부문에서는 '넷플릭스', 장보기 부문에서는 '컬리', 모빌리티 부문에서는 '우버 택시'와 협업해 멤버십 혜택을 강화한다고 밝혔다. 이 부문장은 "네이버플러스 멤버십 유저라면 우버 택시의 멤버십 서비스 '우버 원(Uber One)'을 이용할 수 있도록 연계하는 방안을 고민하고 있다"며 "오는 31일 오픈하는 것을 목표로 향후 보다 상세한 내용을 공유해 드리겠다"고 말했다.

Q&A 세션에서는 컬리N마트와 컬리의 차별점 등에 대한 질문이 이어졌다. 협업으로 인해 네이버와 컬리의 멤버십 유저가 겹칠 수 있다는 우려도 제기됐다. 김 대표는 "네이버에는 4000만명이 넘는 유저가 있고, 이 안에는 컬리를 한 번도 사용해보지 않은 유저가 많다는 것을 확인했다"며 "기존 컬리 유저들보다 4인 가족 비중이 높고 대용량 수요가 높은 점이 컬리와 다르기 때문에 훨씬 더 대중적이고 친숙한 상품으로 구성했다"고 설명했다.





네이버 측은 컬리 인수 계획에 대해서는 선을 그었다. 이윤숙 부문장은 "인수 계획은 없다"며 "상품과 물류 측면에서의 역량과 성장 가능성을 고려했을 때 컬리밖에 없었기 때문에 오래전부터 컬리 측에 러브콜을 보내며 협업을 제안했다"고 말했다. 이어 "제휴 자체가 양사가 무조건 좋아질 수밖에 없는 구조"라며 "우리(네이버)는 신선식품이나 풀 콜드체인 시스템을 이용하려면 엄청난 투자를 해야 하고, 컬리에서도 새로운 고객을 확보하려면 많은 돈을 투자해야 하는데, 양사 모두 저렴하게 성장해나갈 수 있는 파트너십"이라고 말했다.





