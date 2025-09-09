시흥시 '시흥갯골축제' 26~28일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

갯골생태공원서 26개 프로그램 마련

올해로 20회를 맞이한 경기도 시흥시의 '시흥갯골축제'가 26일부터 28일까지 사흘간 시흥갯골생태공원에서 개최된다.

'스무 해의 기억, 바람에 핀 소금꽃'을 주제로 열리는 올해 축제에서는 26개의 다양한 프로그램이 선보인다.

눈길을 끄는 것은 새로 소개되는 '소금의 기억, 물의 춤'이다. 염전 위 캔들 라이트와 함께 다양한 공연이 펼쳐진다.

행사 기간에는 시흥갯골 전체를 조망하는 특별한 '열기구 체험', 자연의 소리를 들으며 걷는 '바람의 소리길', 인위적인 장비를 사용하지 않는 '나무숲 음악제' 등 공간과 예술을 결합한 프로그램들이 마련된다.

행사 첫날인 26일에는 '제37회 시민의 날' 행사도 열린다.

시는 방문객 편의도 강화했다. 먹거리 구역에는 QR코드를 활용한 주문 방식을 도입하고, 조리 없이 바로 구매할 수 있는 간편식 구역도 운영한다.

축제장을 한눈에 파악할 수 있는 안내판을 행사장 곳곳에 설치하고, 자원봉사자를 위한 쿨링 쉼터도 마련할 예정이다. 행사장에는 유모차, 휠체어 대여와 함께 반려동물 켄넬(Kennel) 대여를 신설하고, 장애인 주차장과 공연장 배리어프리 존을 확대한다.

반려동물 동반 구역이 마련되고 문화소외계층을 위한 문화누리카드 가맹점도 운영할 예정이다.

시는 탄소배출을 줄이는 생태축제의 가치를 담아 셔틀버스는 지난해 114대 운영에서 올해 64대 운영으로 축소하되, '갯골, 걸어갈지도' 등 걷기 콘텐츠를 기획한다. 웹 전단 활용, 축제장 내 다회용기 사용, 친환경 축제 물품 사용 등도 추진한다.

행사장에는 관내 농산물을 판매하는 농부장터, 관내 청년 창업가·예술인의 수공예품을 판매하는 '아트마켓' 등이 마련된다. 축제 기간에 지역화폐인 '시루' 두 배 할인 행사와 연계한 '갯골 빅 세일'을 통해 지역 소비 촉진과 상권 활성화도 도모한다.





김태우 시흥시 문화체육관광국장은 "시흥갯골축제가 시민 행복으로 완성되고, 시흥의 문화적 자산으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

