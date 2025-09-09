BNK자산운용, ‘진짜 대한민국 펀드’ 9일 출시… 정부 정책 수혜 업종 겨냥

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정책 변화·산업 육성 모멘텀에 선제 대응… 장기 성장 기회 포착

BNK자산운용(대표 성경식)이 신정부 정책 변화와 산업 육성 모멘텀에 대응하는 'BNK 진짜 대한민국 증권투자신탁1호(주식)'을 9일 선보인다.

이 펀드는 정부의 경제 활성화, 기업환경 개선, 자본시장 선진화 정책에 따른 수혜 업종을 선별해 투자한다. 특히 정부가 국가 중점 과제로 제시한 ABCDEF 산업(▲AI ▲바이오 ▲콘텐츠 ▲방위 ▲에너지 ▲제조업)에 주목, 구조적 성장이 기대되는 기업을 엄선할 방침이다.

BNK는 반도체·K-콘텐츠·제조업·방산을 핵심으로 성장가치주 중심 포트폴리오를 꾸리고, 산업별 핵심 지표와 이익 추정치 상향 강도를 지속 모니터링할 계획이다. 'Double Matrix' 리서치 체계를 통해 정책 민감도와 지속성을 분석하고, 변동성 구간에서도 리스크 관리에 집중한다는 전략이다.

박희진 BNK자산운용 주식운용본부장은 "정부 재정 투입이 집중되는 산업은 장기 성장 잠재력이 크다"며 "정책 패러다임 변화에 맞춘 선제적 투자로 초과수익을 추구하겠다"고 말했다.





이 펀드는 9일부터 부산은행·경남은행·BNK투자증권·IBK투자증권·SK증권·하나증권·현대차증권에서 가입할 수 있으며, 판매 채널은 순차적으로 확대된다.

BNK자산운용이 ‘진짜 대한민국 펀드’를 출시한다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

