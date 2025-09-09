李대통령, '매관매직 의혹' 이배용 국가교육위원장 면직안 어제 재가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자진 사임 의사 밝힌 이후 7일 만

이재명 대통령이 전날(8일) 저녁 이배용 국가교육위원장의 면직안을 재가했다고 대통령실이 밝혔다. 이 위원장이 지난 1일 자진 사임 의사를 밝힌 이후 7일 만이다.

연합뉴스

AD

9일 대통령실은 강유정 대통령실 대변인 명의의 공지를 통해 "이배용 국가교육위원장의 면직안은 어제 저녁에 재가됐다"고 알렸다. 이 위원장은 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사 측에 '금거북이'를 건넨 정황이 드러나면서 논란이 커지자 지난달 28일 자택 압수수색 당일 휴가를 냈고, 국무회의에서 나오지 않다가 지난 1일 사임 의사를 밝혔다.





AD

앞서 특검팀은 김 여사 일가 부동산 특혜 의혹과 관련한 압수수색을 진행하는 과정에서 '금거북이'를 발견했다. 특검팀은 보증서 등을 토대로 이 위원장이 김 씨 측에 금품을 건넨다고 보고 수사를 하고 있다. 특히 이 위원장이 금품을 건넨 대가로 국가교육위원장에 임명된 것은 아닌지 의심하고 있다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>