李대통령, '매관매직 의혹' 이배용 국가교육위원장 면직안 어제 재가

자진 사임 의사 밝힌 이후 7일 만
이재명 대통령이 전날(8일) 저녁 이배용 국가교육위원장의 면직안을 재가했다고 대통령실이 밝혔다. 이 위원장이 지난 1일 자진 사임 의사를 밝힌 이후 7일 만이다.
9일 대통령실은 강유정 대통령실 대변인 명의의 공지를 통해 "이배용 국가교육위원장의 면직안은 어제 저녁에 재가됐다"고 알렸다. 이 위원장은 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사 측에 '금거북이'를 건넨 정황이 드러나면서 논란이 커지자 지난달 28일 자택 압수수색 당일 휴가를 냈고, 국무회의에서 나오지 않다가 지난 1일 사임 의사를 밝혔다.
지금 뜨는 뉴스
앞서 특검팀은 김 여사 일가 부동산 특혜 의혹과 관련한 압수수색을 진행하는 과정에서 '금거북이'를 발견했다. 특검팀은 보증서 등을 토대로 이 위원장이 김 씨 측에 금품을 건넨다고 보고 수사를 하고 있다. 특히 이 위원장이 금품을 건넨 대가로 국가교육위원장에 임명된 것은 아닌지 의심하고 있다.
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>