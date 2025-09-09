"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강릉 지역 가뭄에 관련 문의 폭주

"직원들도 언제 비올지 몰라…화내지 말아달라"

9일 최악 가뭄으로 강원 강릉지역에 단수 사태가 속출하는 가운데 시내 한 생활용품점이 제한급수 필수품을 모아 놓고 팔고 있다. 연합뉴스

강원 강릉의 한 호텔 직원이 최근 계속되는 가뭄과 관련한 고객들의 문의 전화가 이어지고 있다며 어려움을 호소했다.

8일 한 온라인 커뮤니티에는 '강릉 호텔에서 일하는 사람입니다. 간곡히 부탁드립니다'라는 제목의 글이 화제다. 자신을 강릉 경포호 인근 호텔 직원이라고 밝힌 A씨는 "요즘 강릉 가뭄으로 여행 예정이셨던 분들이 여행이 잘못될까 하는 걱정으로 문의가 참 많다"고 전했다.

그는 "불안한 마음으로 전화주시는 것 알고 응대를 하고 있다"며 "그런데 화는 좀 내지 말아 달라. 진짜 간곡히 부탁드린다"고 호소했다.

이어 "직원들이 나눠서 전화 받으면 20건 중 15건은 가뭄 관련 전화이고, 그중 10통은 전화 걸 때부터 화가 나 있다"며 "호텔이 비를 쫓아낸 게 아니다. 직원들도 언제 물이 나올지 모른다"고 했다. 그러면서 "(고객이) 15일 뒤에 체크인하는데 물이 안 나오냐 묻는데, 그걸 일개 강릉 시민이 어떻게 알겠나"라며 "저희도 뉴스 보고 안다"고 어려움을 전했다.

A씨는 또 "호텔에 물어 볼 수 있어도 미래에 물이 나올지 말지를 예측 못 한다고 화낼 일은 아니다"며 "무조건 직원, 책임자 이름 캐묻는데, 날씨 예측 못 했으니 책임지라고 하려고 이름을 묻는 거냐"라고 했다.

아울러 "강릉 시민 한명이 주변 식당과 시장, 관광명소가 보름 뒤 영업을 하는지 안 하는지 어떻게 다 파악하나"라며 "제발 상식과 예의를 갖춰달라. 호텔 직원은 가해자도, 예언가도 아니다"고 말했다.

호텔 직원의 어려움에 대해 누리꾼들은 "호텔도 가뭄으로 피해를 보고 있을 텐데 왜 호텔에 화를 내냐", "기본 예의범절을 못 배운 사람들이 너무 많다" 등의 반응을 보이며 공감을 표했다. 고객들의 무례한 행동에 대한 지적도 나온다. 한 누리꾼은 "상식적으로 해결될 일이 있고 아닌 일이 있는데 화만 내면 억지로 해결해준다는 믿음이 있다"며 "아무 죄 없는 말단 직원들 붙잡고 무례하게 행동하는 것"이라고 꼬집었다.

전례 없는 가뭄으로 '재난 사태' 선포 9일째를 맞은 7일 강원 강릉시 한 상인이 설거지 물을 아끼기 위해 고무대야를 사용하고 있다. 연합뉴스

강릉 오봉저수지 저수율 12.3%…가뭄 이어져

지난달 30일 가뭄 재난 사태가 선포된 강릉에선 여전히 극심한 가뭄이 이어지고 있다. 주요 상수원인 오봉저수지 저수율이 15% 이하로 떨어지면서 제한급수가 시행됐고, 시민들은 일상생활에서 큰 불편을 겪고 있다. 가뭄으로 요식업과 관광업 등 자영업자들의 피해도 우려된다.





한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 9일 기준 오봉저수지의 저수율은 12.3%를 기록하고 있다. 이는 전날 저수율보다 0.1%포인트 감소한 것이다. 강원도는 저수율 감소 흐름이 이어지면 오봉저수지의 여유 담수는 오는 30일까지만 사용할 정도의 수량이라고 잠정 분석했다.





