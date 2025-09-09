벤처기업협회, 벤처 30주년 기념 SNS 이벤트 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

슬로건 따라 손글씨·일러스트 자유 출품

"도전·혁신 정신 공유하고 공감대 확산"

벤처기업협회는 벤처 30주년을 맞아 9월 한 달간 대국민 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 연다고 9일 밝혔다.

이번 이벤트는 '이 시대가 다시 벤처를 부른다'는 30주년 기념 슬로건과 함께 어려운 경제 환경 속에서도 새로운 길을 개척하는 벤처의 중요성을 알리고 '도전과 혁신'의 정신을 확산하기 위해 마련됐다.

참여를 원하는 사람은 '이 시대가 다시 벤처를 부른다' 또는 도전·혁신에 관한 명언 중 하나를 선택해 직접 쓴 손글씨 사진이나 타이포그래피, 일러스트 등 자유로운 형식의 이미지로 제작하면 된다. 이후 도전, 혁신 벤처정신 등 관련 키워드와 함께 필수 해시태그를 포함해 개인 SNS 계정에 올리면 된다. 자세한 내용은 협회 공식 홈페이지 및 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

협회는 참여자 중 심사를 통해 ▲웨어러블 시계(1등·1명) ▲10만원권 상품권(2등·2명) ▲치킨기프티콘(3등·5명)을 증정할 예정이다. 이 외에도 커피 쿠폰, 배달 앱 상품권 등 총 60여명에게 다양한 경품이 제공된다.





협회 관계자는 "지난 30년간 대한민국 경제의 혁신을 이끌어온 벤처의 도전 정신이 그 어느 때보다 중요한 시점"이라며 "이번 이벤트를 통해 많은 국민이 벤처의 가치를 공감하고 새로운 도전에 대한 영감을 얻기를 바란다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

