서울시, 난임부부 지원 확대… 교육에 심리지원까지

난임·임산부 심리상담센터 이용 개편

신혼·난임부부 대상 영양·운동 8주 과정

난임 인식개선·대시민 교육 확대 방향

서울시가 난임부부를 위한 맞춤 지원을 확대한다. 특히 난임과 임신·출산기가 개인과 가족에게 미치는 심리적 부담이 크다는 점에 주목해 심리지원에 적극 나서기로 했다.

9일 서울시에 따르면 시는 2023년부터 권역별로 구축한 난임·임산부 심리상담센터의 이용 대상과 프로그램을 확대 운영한다.

앞서 시는 2023년 7월 서울권역 난임·임산부 심리상담센터를 시작으로, 2024년 9월에는 서남권역 센터를 열었다. 총 2개 권역 내에는 강남세브란스병원, 송파구 가든파이브, 보라매병원, 금천구 금화빌딩 총 4개소의 상담 거점이 구축돼 있다.

센터는 초기 상담부터 고위험군 등록상담, 사례관리, 내·외부 의료기관 연계, 자조모임·집단 프로그램까지 이어지는 심리지원 체계를 갖췄다. 2024년 한 해 665명이 총 5944건의 상담을 받았다. 이 중 1717건은 고위험군 등록상담 사례였다. 만족도는 98%로 높게 나타났고 올해도 7월 기준으로 이미 7714건의 상담이 진행돼 연간 목표의 76.5%를 달성했다.

오는 13일부터는 난임부부와 신혼부부의 몸과 마음 건강을 돌보는 건강관리 특화 프로그램을 운영한다. 프로그램은 영양, 운동, 모바일 건강관리 등 다양한 분야의 전문가 강의와 부부 모임을 결합한 8주 과정으로 구성된다. 난임 극복 경험이 있는 멘토가 참여 부부와 1대 1로 매칭돼 정서적 지지와 실질적인 조언도 제공한다. 1기당 25쌍 총 2기를 선착순 모집하며 참여 신청은 한국난임가족연합회 누리집에서 할 수 있다.





센터는 신혼부부와 직장인 등으로 대상을 확대해 난임 인식개선 및 예방을 위한 건강한 임신 준비 교육도 준비 중이다. 전문 강사진들이 직접 기관 현장을 방문해 난임 예방, 건강한 임신 준비, 사회적 인식 개선 등을 주제로 교육한다. 정소진 서울시 건강관리과장은 "난임은 더 이상 개인과 가족만의 문제가 아니라 사회 전체가 함께 해결해야 할 중요한 과제"라며 "서울시는 난임부부의 경제적 부담을 줄이고 신체적·심리적 안정을 지원하는 든든한 동행자가 되겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

