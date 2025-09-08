"조국, 성폭력 피해자 측 손편지 열 쪽 받고도 묵묵부답"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조국, 손편지에도 무반응

뒤늦게 SNS에 사과 글 올려

"업무 복귀가 쟁점, 아무도 묻지 않아"

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 지난 1일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 김현민 기자

조국 조국혁신당 혁신정책위원장이 수감 중 당내 성추행 피해자 측으로부터 열 장이 넘는 손편지를 받고도 답장하지 않은 사실이 드러났다.

피해자 측 대리이자 혁신당 여성위원회 고문인 강미숙 변호사는 8일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "열 페이지가 넘는 편지를 곡진하게 보냈지만 아무런 반응이 없었다"며 "진정성이 전달되지 않은 것 같아 씁쓸했다"고 말했다.

강 변호사에 따르면 편지에는 사건의 배경과 당의 보완점, 징계 이후 회복 조치 및 업무 복귀 문제 등이 담겼다. 그는 "사면 뒤에는 반드시 논의가 이뤄지길 바랐지만 끝내 답이 없어 8월 21일 직접 문자를 보냈다"고 밝혔다.

조 위원장은 뒤늦게 "안타깝게 생각한다"며 지방 일정을 마치고 당사자를 만나 위로하겠다고 했으나, 실제 만남은 이루어지지 않았다.





강 변호사는 "핵심은 강미정 대변인의 업무 복귀 프로세스인데, 그 누구도 이를 묻지 않았다"며 "조 위원장이 SNS에 사과문을 올렸지만 피해자 측과의 직접 접촉은 끝내 없었다"고 지적했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

