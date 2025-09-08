공주대·충남대 통합 땐 "공주시 인구·경제 붕괴" 우려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임달희 공주시의회 의장, 통합 반대 촉구…"공주대 독자 발전 전략 필요"

공주시의회 임달희 의장

국립 공주대와 충남대 통합 추진에 따른 학과 통폐합이 현실화되면 최소 2000명 이상의 학생이 대전으로 빠져나가 공주시 인구 감소와 지역경제 붕괴를 초래할 것이라는 주장이 제기됐다.

충남 공주시의회 임달희 의장은 8일 열린 제260회 임시회 제4차 본회의 5분 발언에서 "현재 공주대에는 9개 학부 89개 학과에 약 1만6000여 명이 재학 중인데, 이 가운데 충남대와 유사·중복 학과가 50여 개에 달한다"며 "이 중 절반만 대전으로 이전해도 2000명 이상이 공주를 떠나게 된다"고 지적했다.

공주대 측은 "양 대학 합의 없이 인위적 학과 통폐합은 없다"고 선을 그었지만, 임 의장은 "통합의 본질은 재정 효율화와 구조조정이므로 학과 이전은 불가피하다"며 반박했다.

그는 실제 사례로 지난 2005년 공주대와 천안공대 통합을 언급했다.

당시 공주에 있던 공대생 3000여 명이 전원 천안으로 이전하면서 지역 인구와 상권이 급격히 위축됐다는 것이다.





임 의장은 "공주시가 전입지원금, 온누리상품권, 쓰레기봉투 제공 등 학생 정착 유도 정책을 펴고 있지만, 수천 명이 빠져나가면 정책 효과는 단숨에 무력화된다"며 "공주대가 독자적 발전 전략을 세우고, 시의회와 집행부가 함께 대응책을 마련해야 한다"고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

