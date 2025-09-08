엔씨소프트 '지스타 2025' 메인 스폰서로 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

단독 300부스 규모 전시 공간 마련

엔씨소프트는 국내 최대 게임 전시회 '지스타 2025'에 메인 스폰서로 참가한다고 8일 밝혔다.

엔씨소프트·지스타. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트는 기업-소비자 간 거래(B2C)관에 단독 300부스 규모의 전시 공간을 마련하고, 신작 라인업을 공개할 예정이다. 몰입도 높은 게임 시연과 관람객들이 직접 참여할 수 있는 참여형 이벤트 등 다양한 현장 프로그램을 운영한다. 출품작을 포함한 자세한 정보는 엔씨소프트 지스타 공식 홈페이지를 통해 순차적으로 공개한다.

'지스타 2025'는 오는 11월 13~16일 부산 해운대구 벡스코에서 열린다. 글로벌 게임업계 관계자와 이용자들이 함께 즐기는 축제의 장으로 올해 21주년을 맞이한다.





엔씨소프트 관계자는 "현장을 찾은 이용자들이 차별화된 경험을 할 수 있도록 최적의 공간을 선보일 계획"이라고 말했다.





