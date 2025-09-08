김민석 총리 "역대 어느 정부보다 자본시장 존중할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

투명·공정한 자본시장 토대 마련 당부

김민석 국무총리가 8일 "역대 어느 정부보다도 자본시장을 존중하는 정부가 되겠다"는 의지를 나타냈다.

김 총리는 이날 한국거래소를 방문해 "이재명 정부는 자본시장 등 생산 부문으로의 자금 유입 촉진을 통해 경제 활력을 제고하고, 성장 과실을 투자자에게 환원할 수 있는 선순환 구조를 확립하기 위해 최선을 다할 것"이라며 이렇게 말했다.

김민석 국무총리(왼쪽에서 두 번째)가 8일 한국거래소를 방문해 정은보 거래소 이사장(왼쪽에서 세번째) 등 관계자들과 기념 사진을 찍고 있다. 총리실 제공

김 총리는 이 자리에서 한국거래소 임원 및 자본시장 전문가와 자본시장 활성화를 위한 정책 방향을 경청하는 현장 간담회를 했다.

참석자들은 최근 우리 증시의 성과가 새 정부가 공약한 신(新) 자본시장적 정책(상법 개정 등)에 대한 시장 기대감이 반영된 측면이 있다고 언급했다. 그러면서 코스피 5000 달성 동력을 이어가기 위해서는 시장 기대에 부합하는 정책 일관성이 필요하다고 제언했다.

또 글로벌 보호무역주의 대두와 주력 산업의 글로벌 경쟁 심화 등 불확실성이 상존하고 있음을 지적하면서 자본시장 활력 제고를 통해 유망·첨단산업 등 생산 부문에 자금 공급을 확대, 성장 잠재력을 회복해야 한다고 강조했다.

김 총리는 "지금 우리 경제는 대내외적인 구조적 난제에 직면해있다"며 "이재명 정부 5년이 우리 경제의 명운을 좌우할 수 있는 만큼 자본시장 기대에 부응하고 경제 활력을 제고할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.





김 총리는 한국거래소에 지난 7월 설치된 '주가조작 근절 합동대응단'을 이날 방문해, 자본시장 불공정 거래 대응 현황을 점검하기도 했다. 그는 주가조작 등 불공정 거래에 대한 철저한 색출 및 엄정 대응을 통해 투명하고 공정한 자본시장 육성 토대를 마련해 달라고 당부했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

