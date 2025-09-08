"힘내세요" … 산청군, '극한 가뭄' 강릉시에 생수 8만병 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대형산불 받은 온정

물 나눔 동참으로 환원



지난 3월 대형산불, 7월 극한 호우 피해를 본 경남 산청군이 가뭄에 목이 마른 강릉시민을 위한 지원에 나서 눈길을 끈다.

산청군은 극심한 가뭄으로 생활용수 공급에 큰 어려움을 겪고 있는 강릉시에 생수 8만여 병을 긴급 지원했다고 8일 밝혔다.

강릉시는 지속된 강수량 부족과 기록적인 폭염으로 생활용수 공급에 차질을 빚고 있으며 일부 지역에서는 급수 제한까지 이어져 주민 불편이 극심한 상황이다.

산청군 강릉시에 생수 기탁.

이에 따라 산청군은 대형산불과 극한 호우 등 재난 상황에서 전국에서 받은 온정과 지원을 잊지 않고 어려움에 부닥친 강릉시민과 연대의 마음을 갖기 위해 물 나눔 운동에 동참했다.

특히 단순한 생수 지원을 넘어 지자체 간 상생과 협력의 가치를 실천하고 어려울수록 나눔을 실천하는 문화 조성을 위해 추진했다.

전달한 생수는 행정기관을 통해 각 마을과 가정으로 배부돼 식수 확보에 직접적으로 도움이 될 것으로 기대된다.





이승화 군수는 "이번 지원이 극심한 가뭄과 폭염으로 초유의 물 부족 사태를 겪고 있는 강릉시민들에게 조금이나마 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 어려운 이웃을 돕는데 군민 모두의 마음을 모아 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

